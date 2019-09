Machatého Extase získala cenu za nejlepší restaurovaný film

Slavný černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932 získal na festivalu v Benátkách cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics. Světová premiéra digitálně restaurované Extase se uskutečnila v předvečer zahájení prestižního festivalu 27. srpna. Snímek se tak vrátil do Benátek po 85 letech, protože se zde promítal v roce 1934 a způsobil tenkrát skandál.

Digitální restaurování filmu uskutečnil Národní filmový archiv ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve společnosti L'Immagine Ritrovata v Boloni.

Extase Gustava Machatého, která vstoupila do distribuce v roce 1933, se řadí k nejambicióznějším českým filmům 30. let. Hlavní roli ztvárnila tehdy osmnáctiletá Hedy Kieslerová, kterou tato role proslavila po celém světě. Takže i když hrála pod jménem Hedy Lamarrová od 30. let v Hollywoodu, její role v Extasi pro ni zůstala osudovou. Na jednoduchém příběhu, v němž novomanželka Eva prožije první milostné vzplanutí nikoliv s postarším manželem Emilem, ale s mladým inženýrem Adamem, rozehrál Machatý za pomoci kameramana Jana Stallicha extravagantní obrazovou oslavu vášně a lidské práce plnou symbolů a metafor.