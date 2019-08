Mansona si zahrál dvakrát. Tarantino jeho scény značně osekal

Quentin Tarantino ve svém novém snímku Tenkrát v Hollywoodu vystřihl "docela dost" záběrů s nechvalně známým Charlesem Mansonem, vůdcem zfanatizovaného gangu, který mimo jiné zavraždil herečku Sharon Tateovou. Prozradil to samotný herec Damon Herriman, který Mansona ztvárnil nejen v nové tarantinovce, ale také v seriálu Netflixu Mindhunter. Rozhovor s Herrimanem přinesl server Entertainment Weekly (EW).

Charles Manson se ve filmu Tenkrát v Hollywoodu objeví pouze v jediné krátké scéně, Tarantino měl ale v záloze více materiálu s touhle postavou. "Natočili jsme toho trochu víc, než co je ve filmu. Prostříhal toho docela dost. Věci, které jsem v tom filmu dělal, měly zábavnější tón, zatímco v Mindhunterovi je Manson ve vězení a je zahořklý a naštvaný na celý svět," řekl pro EW Herriman.

O jaké scény šlo, však odmítl prozradit. "O Tenkrát v Hollywoodu se dá těžce hovořit v detailech, aniž bych neodkazoval k další scéně, kterou jsme natočili a o které bych nejspíš neměl mluvit. Někdy to možná spatří světlo světa, a tak to nechci lidem pokazit," odůvodnil a dodal, že podle něj je vystřižená scéna, již natočil, mnohem humornější než cokoliv, co natočil v Mindhunterovi.

S rolí Mansona ve filmu Tarantina Herriman moc nepočítal právě kvůli tomu, že už Mansona hraje v seriálu. "Měl jsem z toho smíšené pocity, protože konkurzu na film Quentina Tarantina nemůžete říct ne, ale také jsem věděl, že je nepravděpodobné, aby obsadil stejného herce do role, kterou už hraje jinde. Nakonec se ukázalo, že mu to nevadilo," řekl.

A jak 49letý australský herec vnímal to, že si tak zápornou postavu zahrál hned ve dvou různých projektech? "Nestěžuji si, protože šlo o příležitost spolupracovat se dvěma z nejlepších filmařů jejich generace (na seriálu Mindhunter pracuje David Fincher, pozn. redakce). Takže spíše mě to dělá více šťastnějším než podivnějším," vysvětlil.

Tenkrát v Hollywoodu sklidil vesměs pozitivní recenze, ačkoliv se několika kontroverzím, jak už je u Tarantina zvykem, nevyhnul. Film běží v českých kinech od 14. srpna. Naši recenzi si můžete přečíst ZDE.