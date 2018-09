Martin Horský režíruje svůj první film. Představí se Vetchý i Adamovská

Nový film scenáristy Martina Horského Ženy v běhu přijde do kin 31. ledna 2019. Horský snímek, v němž se v hlavních rolích představí například Zlata Adamovská, Tereza Kostková nebo Ondřej Vetchý, také režíruje. U Kněžmostu na Mladoboleslavsku se v pátek odehrával předposlední natáčecí den, řekl Horský.

Zlata Adamovská obsadila ve filmu roli Věry, která je matkou tří dcer, jež představují Tereza Kostková, Veronika Kubařová a Jenovéfa Boková. Adamovská je ve své roli připravena splnit poslední přání svého manžela, a to zaběhnout maraton. Více než 42 kilometrů chce Věra zdolat v rodinné štafetě. Její dcery se ale do běhání neženou.

"Když to řeknu úplně ve stručnosti, tak podtitul toho je, že to je film o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti," řekl Horský.

Ženy v běhu jsou jeho prvním režisérským počinem, dosud se věnoval pouze tvorbě scénářů. "Jako scenárista jsem už jenom psal doma u počítače a úplně mě to nebavilo, tak jsem chtěl mezi lidi. Je to hrozně fajn a baví mě to tady s tou partou herců, kteří tomu dávají taky kus ze sebe. Myslím si, že scénář, který jsem napsal, dostávají ještě výš a to mě strašně těší," uvedl režisér.

Řekl, že nápad na film má v hlavě již delší dobu, na scénáři ale začal pracovat koncem loňských prázdnin, jeho první verzi dokončil za dva měsíce. "Po dvou měsících byla napsaná první verze, která ale prošla během té doby, než jsme začali natáčet, mnoha dalšími změnami." Postavy do filmu podle něj vybíral až po dokončení scénáře. "Vždycky, když píšu scénář, tak to opravdu mám s čistou hlavou, nikoho si tam nepředstavuji a soustředím se jen na děj a dané postavy. A pak teprve přichází na řadu myšlenky na to, kdo by to mohl hrát," dodal Horský.

Zlata Adamovská se rozhodla hrát ve filmu po přečtení scénáře. "Já tam hraji takový spouštěč celého příběhu, protože jsem milující manželka, matka a rozhodnu se, že splním poslední přání svého manžela, což je zaběhnout maraton. K tomu donutím i své dcery," řekla Adamovská.

Natáčení filmu začalo v polovině srpna. Většina filmu se odehrává v Praze, jako lokace využil štáb například Vyšehrad nebo oboru Hvězda. "Využívali jsme byty v Praze, teď jsme tady na té krásné chalupě, měli jsme i jeden den u moře," uvedl Horský. Ve filmu bude moře představovat Dánsko, kde se ale film ve skutečnosti natáčel, režisér nechtěl prozradit.