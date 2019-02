Měl jsem hrát Nea v Matrixu, překvapil Will Smith fanoušky

Dnes již kultovní sci-fi Matrix je nesmazatelně spjato s postavou počítačového hackera Nea, jehož si zahrál Keanu Reeves. Herec Will Smith ale nyní prozradil, že role byla původně nabídnuta jemu. Když se však sešel s režiséry snímku, tehdy ještě bratry Wachowskými (dnes ženy), zdál se mu film jako nesmysl, a tak nabídku odmítl. Smith to řekl ve svém videu na YouTube.

Padesátiletý herec známý z jiných sci-fi filmů, například Muži v černém či Já, robot, jednal v roce 1998 o potenciálně největší roli svého života. "Tohle je jeden z příběhů, na který nejsem hrdý, ale je to pravda. Odmítl jsem hrát Nea v Matrixu," překvapil fanoušky.

V témže roce si užíval slávu poté, co v Hollywoodu uspěl první díl Muži v černém. Lana a Lilly Wachowské ho tehdy oslovily s nabídkou na své sci-fi, které se později zařadilo mezi žánrové klasiky. "Přišly za mnou v době, kdy natočily jen jeden film. Myslím, že se jmenoval Past. Jak se nakonec ukázalo, jsou to géniové. Ale existuje tenká hranice mezi genialitou a tím, co jsem na té schůzce zažil," uvedl Smith.

Následně ve videu popisuje, jak setkání probíhalo. Režiséři a scenáristé v jednom mu nastínili, jak si své vrcholné dílo představují, ale na Smithe to vůbec neudělalo dojem. "Takže chlapče, dívej. Představ si, že bojuješ, a pak jakoby vyskočíš. Představ si, že bys dokázal uprostřed toho skoku zastavit, a potom by tě lidé viděli ze všech úhlů," komentoval Smith. "Tak jsem nakonec natočil Wild Wild West," dodal.

Morfeus by byl běloch

Závěrem ještě Smith dodal, že i když nevyužité šance lituje, nakonec všechno dopadlo dobře, protože film měl obrovský úspěch. "Nejsem na to (odmítnutí) hrdý, ale Keanu Reeves (Neo) a Laurence Fishbourne (Morfeus) byli perfektní. Kdybych tam byl já, tak by Morfeus nebyl černý, protože jsem černoch. Hrál by ho Val Kilmer. Já byl Neo a Val Kilmer byl Morfeus," prozradil původní plány tvůrců.

"Pravděpodobně bych to v Matrixu zmrvil. Takže jsem vám všem vlastně udělal laskavost," uzavřel se smíchem Smith. Matrix šel poprvé do kin v roce 1999 a kritici ho chválili do nebes. V následujících letech se natočily ještě další dva díly. Z Keanu Reevese to udělalo áčkového herce Hollywoodu.