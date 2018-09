Místo Supermana novým Bondem? Cavill by mohl nahradit Craiga

Jméno Henryho Cavilla je v posledních týdnech v médiích skloňováno až nebývale často. Mohou za to jednak sílící spekulace o jeho odchodu z komiksového světa DCEU, a tudíž opuštění role Supermana, jednak nedávné ohlášení, že si zahraje hlavní postavu v chystaném netflixovém seriálu Zaklínač, a nejnověji také spekulace, že by mohl po Danielu Craigovi převzít žezlo a stát se novým agentem 007. S touto zprávou však přišel bulvární server Crazy Days and Nights.

Ve čtvrtek bylo oficiálně oznámeno datum nadcházející bondovky, zatím s pracovním názvem Bond 25. Do hlavní role se naposledy vrátí Daniel Craig, režie se místo původního Dannyho Boylea ujme Cary Fukunaga a film bude do kin uveden na Valentýna - 14. února 2020.

Co bude s populární špionážní sérií potom, je zatím záhadou. Nedávno se spekulovalo, že by se novým Jamesem Bondem mohl stát Idris Elba. Jednalo by se o prvního černocha v této roli. Spekulace ale utichly a nyní vyplavaly na povrch nové informace o tom, že producenti mají v hledáčku Henryho Cavilla.

Ten minulý týden zaplnil titulky novin především tím, že končí jako Superman v rámci komiksových filmů od DC, jelikož se se studiem Warner Bros. nedokázal dohodnout na lepších platových podmínkách.

Prvotní informaci ale nakonec jak studio, tak i agentka britského herce dementovali, ačkoliv nový film o Supermanovi v dohlednu rozhodně není. Ve Warneru si momentálně pohrávají spíše s variantou sólo filmu pro zcela novou postavu - Supergirl.

Každopádně Cavill, který byl kritiky chválen za svůj nedávný výkon v Mission: Impossible - Fallout, nemá o nabídky nouzi a potenciální pověšení supermanské kápě na hřebík by mu asi moc neuškodilo. Podle informací bulvárního serveru Crazy Days and Nights si produkční společnosti MGM a Eon vyhlédly Cavilla jako nástupce Craiga do role Bonda.

Server je však zatím jediný, kdo s touhle informací přišel. Už v minulosti informoval také o tom, že Tom Cruise jednal s DCEU o roli Green Lanterna. To se ale doposud nepotvrdilo.