Modrooký blonďák Jon Voight slaví osmdesátiny

Americký herec Jon Voight, který se narodil 29. prosince 1938, vytvořil řadu rozmanitých postav: od citlivých, sebeobětování schopných mužů až k cynickým zlosynům. Jednou z jeho nejznámější rolí je ta, jíž se jako první zapsal do povědomí diváků - postava naivního venkovského mladíka ve strhujícím Schlesingerově dramatu dvou osamělých ztroskotanců Půlnoční kovboj (1969), která mu vynesla nominaci na Oscara.

Zdálo se, že Voight díky své urostlé postavě, modrým očím a blond vlasům bude předurčen jen pro role určitého typu. Brzy dal ale najevo, že v hereckých ambicích míří mnohem výš. Svědčí o tom úlohy, které vytvořil ve snímcích Hlava 22, Vysvobození, Splašený vlak či Návrat domů, v němž ztvárnil postavu ochrnutého vietnamského veterána, za níž získal Oscara. Několikrát hrál Voight také ve filmech s ekologickou tematikou, zahrál si i papeže Jana Pavla II.

Voight se narodil ve městě Yonkers na východě státu New York, jeho prarodiče po otci přišli do USA údajně ze Slovenska. Hrál již na střední škole, od začátku 60. let pak hrál v televizi a divadle, ve filmu debutoval v roce 1967 v komedii Nebojácný Frank.

Herec je dvakrát rozvedený. S druhou exmanželkou, již zesnulou herečkou Marcheline Bertrandovou, má dvě děti, které úspěšně kráčejí ve šlépějích rodičů - Angelinu Jolieovou a Jamese Havena.