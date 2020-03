Mulan: hraná disneyovka o čínské hrdince zůstává věrná své klasice.

Koronavirus sice ohrožuje i filmový průmysl, a premiéra několika filmů už tak byla odložena. Studio Disney hodlá vyslat svou očekávanou novinku Mulan do kin podle plánu. První novináři v USA už dokonce snímek viděli a se svými dojmy se podělili na sociálních sítích.



Animovaná klasika Legenda o Mulan z roku 1998 se dodnes řadí k tomu nejlepšímu, co pohádkové studio v tomhle žánru vyprodukovalo. Svérázná a plně odhodlaná hrdinka Mulan bojuje za čest své rodiny a vyzývá mužské pohlaví na rovný souboj. Pro spoustu dívek se pak stala symbolem hlavní ženské hrdinky, kterých v té době bylo v popkultuře poskrovnu.

Remake natočený v hrané podobě visel vzhledem k tomu, jakým směrem se Hollywood v posledních letech vyvíjí (začíná klást důraz na filmy s ženskými hrdinkami) dlouho ve vzduchu. Režie se nakonec ujala Niki Carová (Pán velryb, Její případ) a podle prvních reakcí se jí podařilo její první velkorozpočtový snímek kariéry natočit velice dobře.

"Wow! Disneyho Mulan je všechno, v co jsem doufala a ještě víc. Do příběhu dokázali přinést spoustu nových elementů a zároveň zachovali nostalgii klasiky, kterou všichni tolik milujeme," rozplývala se herečka Katie Wilsonová.

Ke chvále se ale přidali i filmoví kritici. "Mulan je nejlepším Disneyho hraným remakem od Popelky. Dokonce mi tam ani nechyběly písničky. Film našel nové věci v příběhu, který už známe a zároveň přinesl úžasnou akci, srdce a humor. Liu Yifei (představitelka Mulan, pozn. redakce) je hvězda," konstatovala Angie J. Hanová ze serveru Mashable.

Většina lidí se na twitteru shodovala, že filmu se povedlo zachovat ducha původní klasiky a zároveň přijít s novými prvky, které příběh čínské válečnice osvěžily. Často byly také chváleny akční scény. "Je Mulan prvním superhrdinským filmem roku 2020? Vypadá to tak. Má skvělé akční scény, ale srdce originálu si uchovává, a dokonce ani nevadí, že to není muzikál. Pokud jste fanoušky animované verze, tak si stejně povšimnete pomrknutí na několik písniček," napsala Kirsten Acunová z webu Insider.

Dva filmy v jednom?

Mile překvapen byl třeba i redaktor Peter Sciretta píšící pro server Slash Film. "Jsem hodně překvapen, jak moc se mi to líbilo. Vypadá to majestátně a míří to na úroveň sofistikovanosti a krásy, kterou byste nečekali," popsal snímek.

Ačkoliv převážná většina měla na novou disneyovku hlavně slova chvály, tak někteří kvalitou filmu úplně přesvědčeni nebyli. "Film činí odvážná rozhodnutí a vše kolem hlavní hrdinky je ohromné. Zbytek mi tam však moc nepasuje. Jsou to spíše dva filmy v jednom, chtělo se to lépe rozhodnout, jakým směrem se vydat. Má to své momenty, ale špatní padouchové a nekonzistentní kvalitní akce z toho dělají průměrný snímek," zhodnotil střízlivě Mansoor Mithaiwala ze Screen Rant.

Pokud se opatření okolo koronaviru nějak dál nezpřísní, tak by měl mít snímek Mulan ve vybraných českých kinech, které i přes omezení fungují stylem "maximálně 99 lidí v jednom sále", premiéru ve čtvrtek 26. března.