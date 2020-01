Na Berlinale bude soutěžit i studentský film Lístek

Na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale bude soutěžit i studentský film nazvaný Lístek (Leaf), který vznikl na zlínské univerzitě. V ateliéru Animovaná tvorba Fakulty multimediálních komunikací jej vytvořila Aljona Baranovová, sdělil v tiskové zprávě mluvčí univerzity Jan Malý.

"Téměř šest minut dlouhý animovaný film je o návratu námořníka domů. Vznikl jako diplomová práce, kterou autorka obhájila v červnu 2019. Poté znovu vstoupila do procesu výroby, upravila některé pasáže a především odstranila voiceover vypravěče, čímž mnohem více vsadila na poetiku obrazu a jeho komunikaci s divákem. Finální podobu tak snímek získal až na začátku letošního roku," uvedl Malý.

Snímek bude premiérově uveden v sekci Generation Kplus. Festival se letos koná 70. rokem, uskuteční se od 20. února do 1. března. "Pro zlínskou animaci je to vůbec poprvé, kdy se do této soutěže studentský film z Fakulty multimediálních komunikací z ateliéru Animované tvorby dostal," uvedl Malý.

Na Berlinale se představí na 340 filmů. Česko bude podle dosud zveřejněného programu zastoupeno koprodukčním snímkem Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, novým filmem polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán, v němž má hlavní roli Ivan Trojan, a také koprodukčním filmem Frem slovenské režisérky Viery Čákanyové. V sekci Berlinale Classics bude uveden také poválečný film Alfréda Radoka Daleká cesta.