Na Berlinale byl vybrán český film Frem od Čákanyové

Na letošní 70. ročník festivalu Berlinale byl vybrán do vedlejší sekce Berlinale Forum nový český film Frem slovenské režisérky Viery Čákanyové. Koprodukční snímek s většinovou českou účastí vznikl v producentské společnosti Hypermarket Film a je zařazen do sekce zaměřené na nezávislé filmy. V minulosti se v ní objevily například snímky Nesvatbov režisérky Eriky Hníkové, Osmdesát dopisů Václava Kadrnky, Nikdy nejsme sami Petra Václava či Příliš mladá noc Olma Omerzu. Za tvůrce o tom informoval Martin Černý.

Minulý týden byl celovečerní koprodukční snímek Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského s českou účastí vybrán do vedlejší soutěžní sekce Encounters letošního Berlinale. V Berlíně bude mít světovou premiéru také nový film polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán. Koprodukční snímek s českou většinovou účastí a Ivanem Trojanem v hlavní roli zařadilo vedení festivalu do nesoutěžní sekce Berlinale Special Gala. Berlinale se bude konat od 20. února do 1. března.

Ústředním motivem filmu Frem je úvaha, jak bude vypadat svět, pokud na něm lidé nebudou dominovat - a to ať v důsledku klimatické katastrofy nebo nekontrolovaného rozvoje umělé inteligence. "Chtěla jsem vytvořit film, ve kterém by hlavní postavou nebyl člověk, protože lidstvo se dostává na hranici svých přirozených možností," uvedla Čákanyová ke snímku, který je prvním českým celovečerním filmem natáčeným na pláních Antarktidy.

Frem vznikl v koprodukci s Českou televizí a díky podpoře Státního fondu kinematografie, který na vývoj, výrobu i festivalové uvedení snímku přispěl dvěma miliony korun. Film vzbudil pozornost již v létě během sarajevského festivalu, kde získal Cenu Docu Talents pro výrazný připravovaný film z regionu střední a východní Evropy. V Česku byl následně uveden na festivalu v Jihlavě. Do českých kin vstoupí Frem zanedlouho po Berlinale 19. března.

Režisérka Čákanyová absolvovala v oboru scenáristiky na VŠMU v Bratislavě a na FAMU na katedře dokumentární tvorby. Její studentské filmy získaly mnohá ocenění, například film Alda byl oceněn za nejlepší režii a střih na Famufestu a za stejný film obdržela cenu i na švýcarském festivalu Visions du réel nebo Festivalu dokumentárních filmů v německém Kasselu. Čákanyová se podílela na povídkových filmech Gottland nebo Slovensko 2.0. Frem je po dlouholetých přípravách jejím prvním celovečerním filmem.