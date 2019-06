Na novou atrakci Harryho Pottera čekali lidé i deset hodin

Poslední film Fantastických zvířat ze světa Harryho Pottera sice moc lidí nenadchl, fanouškovská základna kouzelnického světa ale stále zůstává obrovská. Dokazuje to například nově otevřená atrakce v tematickém zábavním parku Universal Studios v Orlandu na Floridě, kde návštěvníci čekali ve frontě i deset hodin, jen aby se mohli svézt Zapovězeným lesem na horské dráze. Informoval o tom server CNN.

V Universal Studios je největší tematický park Harryho Pottera na světě. Návštěvníci se tam mohou přemístit Bradavickým expresem z londýnského nádraží King's Cross do Prasinek. Kromě slavné vesničky, kde si mohou třeba u Tří košťat objednat dýňový džus nebo máslový ležák, nechybějí v parku ani samotné Bradavice. Uvnitř hradu najdou fanoušci mluvící obrazy čtyř zakladatelů slavné školy čar a kouzel, a hlavně si mohou užít zážitek evokující let na koštěti kolem okolí hradu.

Součástí parku je rovněž Příčná ulice, kde se nacházejí všechny známé obchody. Můžete si tam u Ollivandera koupit kouzelnickou hůlku, pořídit si výbavu na famfrpál, zajít k bratrům Weasleyovým do jejich obchodu Kratochvilné kouzelnické kejkle nebo navštívit Gringottovu banku i se skřety a projet se ve vozících v prostorách tajemných trezorů, které hlídá drak.

Nejnovějším doplňkem do už tak detailně propracovaného prostředí je atrakce Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Na horské dráze v podobě Hagridovy létající motorky se mohou návštěvníci projet Zapovězeným lesem, přičemž narazí na spoustu magických stvoření včetně tříhlavého Chloupka.

Vedení Universal Studios charakterizovalo svůj nejnovější přírůstek jako dosud "nejintenzivnější a nejvíce pohlcující jízdu v parku", což na fanoušky očividně zabralo. Jak totiž uvádí server CNN, hned v první den otevření čekali někteří lidé až deset hodin ve frontě, než se na ně dostala řada a mohli si poprvé užít zhruba tříminutovou atrakci.

"Každý je zvědavý a měl by být. Je to unikátní jízda," komentovala nevídaný zájem o atrakci zástupkyně z vedení parku Elaine Hindsová. "Je to první den nové atrakce a už déle tu panuje precedens dlouhého čekání na jízdy s tematikou Harryho Pottera, takže příliš šokována zase nejsem," doplnila Shelley Caranová z turistického webu icflorida.com nabízející zajímavé zážitky na Floridě.