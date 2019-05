Na plný plyn: automobiloví Butch a Sundance, láká režisér

Jedním z vážných kandidátů na Oscary by se podle odhadů v Hollywoodu mohl stát připravovaný snímek režiséra Jamese Mangolda Na plný plyn. Půjde o životopisné drama točící se kolem památného 24hodinového závodu v Le Mans v roce 1966. Hlavní role obstarají oscaroví herci Matt Damon (Dobrý Will Hunting) a Christian Bale (Fighter). Server Entertainment Weekly (EW) exkluzivně odhalil první fotky z natáčení.

Ford tehdy šokoval. Dokázal sestrojit závodní auto - dnes již legendární Ford GT40, se kterým porazil slavnou značku Ferrari. Za úspěchem stály zejména dvě osoby: americký automobilový designér Carroll Shelby (Damon) a britský závodník Ken Miles (Bale), který za volant GT40 usedl.

A právě kolem nich se film Mangolda (Logan, Walk The Line) točí. Příběh bude vyprávěním automobilové revoluce - okamžiku, kdy se Ford odhodlal konkurovat Ferrari a vyrovnat se italské značce na závodišti. "Tyhle postavy jsou skuteční lidé s láskou, ztrátami a strachem, přičemž jejich životní potíže neřeší tři krátké záběry, aby se potom mohlo najet na stodecibelovou, dvanáctiminutovou závodní sekvenci," popsal režisér pro EW své dílo.

Your first look at Christian Bale and Matt Damon in @mang0ld and @20thcenturyfox's Ford v Ferrari, brought to you by @EW. #FordvFerrari hits theaters this November pic.twitter.com/QquNvp1W3C