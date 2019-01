Narušitel míří do kin. V hlavní roli se představí Jiří Dvořák

Film režiséra Davida Baldy Narušitel dorazí do tuzemských kin 24. ledna. V dramatu z prostředí leteckých stíhačů v 80. letech se v hlavní roli představí Jiří Dvořák. Snímek vznikl na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava Baldy, který natočil jeho vnuk David. Informoval o tom Ondřej Kulhánek, ředitel filmové distribuce Bontonfilm.

"Já jsem už o dědovi natočil, asi ve čtrnácti, takový krátký dokument. Létali jsme spolu po letištích, kde sloužil nebo kde létal jako instruktor, a celé mě to fascinovalo. Po nějaké době se ve mně zrodila myšlenka natočit film z leteckého prostředí a začal jsem se dědy více vyptávat. Ponořil jsem se více do životních příběhů jak dědy, tak jeho kamarádů, a zjistil jsem, jak dobrá látka je to pro film a jak důležité sdělení se tím dá říct," uvedl pro web Eurozpravy režisér Balda.

Děj filmu zobrazuje život armádních letců socialistického Československa. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na Západ a hlavní hrdina se ho pokusí napodobit.

"Je to film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání. Chceme nejen vzpomenout na zločiny StB, ale taky ukázat na piloty, kteří to neměli v této komplikované době socialismu jednoduché," řekl Balda.

Hudbu pro film složili Jiří Janouch a Michal Hrůza, snímek do kin doprovází i píseň a videoklip Nad světem. V dalších rolích se představí Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka a Veronika Arichteva. Film využívá velké množství letových záběrů. Dvořák i všichni další herci byli při natáčení v letadle a natáčeli vysoko nad zemí.

Ve filmu Narušitel se objevuje řada unikátních strojů z doby, v níž se film odehrává. Letadlo, na jehož křídlech se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, je zachovaný stroj z roku 1953, který k takové cestě za svobodou kdysi posloužil. Film se natáčel na malém letišti v Hořicích, na letišti v Hradčanech nedaleko Mimoně nebo Hradci Králové. Film se natáčel v roce 2017. Neveřejnou premiéru bude mít v úterý v pražském kině Lucerna.