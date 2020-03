Návštěvnost českých kin pokořil dokumentární snímek V síti

Český dokumentární film V síti, který natočil režisér Vít Klusák společně s Barborou Chalupovou, je v čele víkendové návštěvnosti tuzemských kin. Od patnácti let přístupná šokující výpověď o zneužívání dětí na internetu o premiérovém víkendu přilákala přes 115 tisíc návštěvníků. Zájem byl i o kratší verzi pro děti od 12 let s názvem V síti: Za školou, která skončila v tabulce šestá. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Dokument V síti, jehož přičiněním podezírají kriminalisté devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem, odsunul na druhé místo americko-japonský animovaný film Ježek Sonic. Rodinný snímek režiséra Jeffa Fowlera za dva týdny nasbíral téměř 133 tisíc lidí. Na třetí místo se při svém vstupu do kin dostalo válečné drama 1917 režírované Samem Mendesem, na které o víkendu dorazilo přes 24 tisíc diváků. Čtvrtou příčku obsadila komedie režiséra Petra Zahrádky Chlap na střídačku, kterou za tři týdny vidělo 172 tisíc lidí. Páté místo obsadil americký dobrodružný film natočený na motivy románu Jacka Londona Volání divočiny,

Z české produkce se udržela v první desítce ještě na osmém místě česko-slovenská vztahová komedie Příliš osobní známost. Snímek s Petrou Hřebíčkovou, Tatianou Dykovou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích za šest týdnů od premiéry vykázal tržby 44,34 milionu korun za víc než 288 tisíc prodaných vstupenek.

Ve čtvrtek do českých kin zamíří americký animovaný film ze světa plného skřítků, elfů, jednorožců a dalších podivných bytostí Frčíme a horor Neviditelný od režiséra Leigha Whannella.