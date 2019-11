Nejdražší český film Jan Žižka je ve střižně

Historický film Petra Jákla Jan Žižka, který je s půlmiliardovým rozpočtem nejdražším filmem české kinematografie, je nadále ve střižně. Střih filmu je podle režiséra velmi náročný především kvůli množství bojových scén. Tým střihačů se proto rozrostl o Dirka Westervelta, který stojí například za střihem amerického filmu Le Mans '66. Film o Žižkovi by měl do kin přijít příští rok. Kromě něj Jákl v zahraničí produkuje další dva filmy, uvedl v tiskové zprávě.

"Přibral jsem do týmu dalšího skvělého střihače Dirka Westervelta, který stojí například za střihem filmů jako Deadpool 2, Zombieland: Rána jistoty nebo Logan: Wolverine s Hughem Jackmanem, ten se mi moc líbil," uvedl Jákl. Už dříve najal pro film o Žižkovi hollywoodského střihače Stevena Rosenbluma, který má tři nominace na Oscara za filmy Sláva, Statečné srdce a Krvavý diamant.

Na přípravách filmu Jákl pracoval osm let, scénář měl desítky verzí. Před začátkem natáčení Jákl říkal, že chce příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických faktů. Natáčení filmu o Žižkovi trvalo tři měsíce, Jákl jej dotočil na konci loňského roku. Film vznikal na mnoha místech ve středních a jižních Čechách, točilo se i v Praze na Karlově mostě. Na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkali známí herci jako například Ben Foster coby Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode v roli Zikmunda.

Ve spolupráci se zahraničními producenty se Jákl rozhodl pokračovat. V zahraničí nyní produkuje dva filmy. Jde o snímek Best Sellers, který se natáčí v Kanadě. "Spolupráce na filmu Best Sellers vznikla vlastně díky Žižkovi. Na něm jsem se potkal s hercem Michaelem Cainem, se kterým jsme si řekli, že bychom spolu mohli ještě něco udělat," uvedl Jákl k filmu, který začala režisérka Lina Roesslerová natáčet zhruba před měsícem. Dalším snímkem, který Jákl v poslední době produkoval, je válečné drama The Last Full Measure se Samuelem L. Jacksonem v hlavní roli. V kinech bude od ledna.

Bývalý judista Jákl se ve světě filmu prosadil jako kaskadér podobně jako jeho otec. Ztvárnil také vedlejší role v několika snímcích, jako třeba v koprodukčním snímku Juraje Jakubiska Bathory, který s rozpočtem 328 milionů korun patří k nejnákladnějším filmům ve střední Evropě. V současnosti je šestačtyřicetiletý Jákl zejména filmovým producentem a režisérem, natočil třeba horor Ghoul a thriller Kajínek.