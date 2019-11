Nejvíce lidí přišlo o víkendu do kina na film s Annou Polívkovou

O víkendu nejvíce lidí přilákala do kin nová česká komedie Ženská na vrcholu režisérky Lenky Kny. Od čtvrteční premiéry ji vidělo 55 600 lidí, kteří za vstupenky zaplatili 8,3 milionu korun. Film s Annou Polívkovou v hlavní roli sesadil na druhé místo další českou komedii, a to Poslední aristokratku, která byla v čele žebříčku nejnavštěvovanějších filmů dva týdny. Vyplynulo to z informací na webu Unie filmových distributorů.

Poslední aristokratku, kterou natočil Jiří Vejdělek na motivy stejnojmenného humoristického románu kastelána zámku v Miloticích na Hodonínsku Evžena Bočka, si uplynulý víkend nenechalo ujít téměř 39 tisíc diváků. Návštěvnost filmu tak za tři týdny od uvedení stoupla na 315 tisíc diváků a tržby dosáhly 47,9 milionu korun. Na třetím místě skončil americký film Zloba: Královna všeho zlého, který je pokračováním Zloby - Královny černé magie natočené na motivy animované filmové pohádky Šípková Růženka. O víkendu si na něj koupilo vstupenku 23 tisíc lidí, za čtyři týdny ho tak vidělo 211 tisíc diváků a vydělal 33 milionů korun.

Pětici uzavírají americké trháky Joker a Terminátor: Temný osud. Na Jokera, který se promítá šestým týdnem, o víkendu přišlo do kina 19 500 lidí a na další snímek s Arnoldem Schwarzeneggerem ve filmové sérii Terminátor, tentokrát s podtitulem Temný osud, 16 tisíc diváků.

Z české kinematografie se v první desítce žebříčku neumístil už žádný snímek. Ve čtvrtek bude mít premiéru komedie Karel, já a ty režiséra Bohdana Karáska o krizi v manželství a stálosti vztahů a česko-slovenský film Amnestie režiséra Jonáše Karáska, který popisuje složitost období po roce 1989.

Vedle toho do kin přijde dánská komedie Falešně nebo americký thriller Doktor Spánek od Stephena Kinga, který navazuje na děj filmu Osvícení Stanleyho Kubricka.