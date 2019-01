Nerada ruším: komediální drama se psem, otcem a vraždou

Když se poněkud výstřední Helena rozhodne najít svého biologického otce, zavedou ji stopy do zašlého kodaňského divadla. To může před bankrotem zachránit jen premiéra lehce šílené hry, do níž je angažován Helenin pes. Tak začíná další ze Severských filmových čtvrtků, který tentokrát uvede dánské komediální drama Nerada ruším.

"Jde o vtipný snímek, vyprávějící o neobvyklé lásce plné absurdních situací. Film s nadsázkou nahlíží do atraktivního divadelního prostředí, do jeho zákulisí, kde se naplno odhalují vztahy mezi umělci," komentuje Jitka Jindřišková ze Skandinávského domu. "Klíčový je přitom černý humor, bez kterého si ovšem skandinávské komedie už ani neumíme představit," dodává Jindřišková.

Kritika si na snímku Nerada ruším však kromě černého humoru cení především citu pro atmosféru příběhu a bravurních hereckých výkonů. Představitelka hlavní role Sara Hjort Ditlevsen (nar. 1988) byla za svůj výkon oceněna hlavní dánskou filmovou cenou Bodil. Režisér Henrik Ruben Genz (nar. 1959) se ve svých tvůrčích počátcích připojil k legendárnímu filmařskému hnutí Dogma 95, úspěchy však slavil zejména na poli komediálním: kromě uváděného snímku Nerada ruším je i českému publiku znám též svou romantickou tragikomedií Kinamand, oceněnou v roce 2005 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Černou komedii o hledání sama sebe uvede Skandinávský dům ve spolupráci s Komorním kinem Evald a distribuční společností CinemArt v rámci projektu Severské filmové čtvrtky, a to již 7. února. Promítání bude předcházet krátký úvod.