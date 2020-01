Nový dánský dokument představuje aktivistky „tlustého" hnutí.

Už ve čtvrtek 9. ledna začíná přehlídka severských filmů SCANDI, který letos uvede šest exkluzivních premiér, mezi nimi i dánský film Pěkně tučná sebeláska. Dokument, představující zábavným způsobem aktivistky "tlustého" hnutí ve Skandinávii, osobně uvedou režisérky filmu Louise Detlefsen a Louise Unmack Kjeldsen.

Provokativní dokument sleduje aktivistky "tlustého" hnutí ve skandinávských zemích. Film o ženách, které se o sobě nestydí říct, že jsou tlusté, přináší revoluci do konvenčního pohledu na krásu, zpochybňuje kosmetické standardy a podporuje pozitivní přístup k lidskému tělu, ať je jakékoliv...

Jsme mladé, jsme krásné, jsme...tlusté!

Ve Skandinávii dochází k revoluci. Film Pěkně tučná sebeláska je příběh o mladých skandinávských ženách, které už mají dost sebenenávisti a studu, a hrdě si říkají "tlusté". Vyžadují respekt a uznání společnosti, a zároveň zápasí s nedostatkem vlastní hodnoty. Příliš dlouho s nevážily vlastních životů - čekaly, že než si koupí nové šaty, zajdou na diskotéku, nebo si najdou přítele, musí nejdřív zhubnout. To se ale nedařilo. Jednoho dne si každá z nich řekla "dost!", a začaly používat svoje tělo jako aktivistický nástroj. Film Pěkně tučná sebeláska dost možná změní váš pohled na krásu i na to, co je "normální". A seznámí vás s partou vtipných, energických a sebevědomých žen, které prošly dlouhou cestu...

"Před dvěma lety jsme v jedné studii četly, že 50 % mladých žen ve věku mezi 15 a 25 nemá ráda svoje tělo. Hlavně proto, že se cítí příliš tlusté. Když jsme o tom řekly svým dcerám ve věku 18 a 16, podivily se: "JENOM 50 %?" To náš přivedlo k tomu natočit tento film. Momentálně probíhá revolta proti omezujícím tělesným standardům. Říkají si aktivistky pozitivního přístupu k tělu a všechny mají jedno společné: přese všechnu bolest způsobenou celoživotní tloušťkou bojují za svoje právo na život, na pohyb, na lásku ke svému tělu takovému, jaké je. Tato feministická vzpoura a všeobecná víra v to, že všichni lidé jsou rovnocenní, je hnacím motorem tohoto filmu. Naším cílem je přispět jím k boji a vzdát hold přirozenému tělu - jak umělecky, tak politicky," řekli k filmu režisérky.

Film vstoupí do českých kin 23. 1. 2020.