Nový Joker bude mládeži nepřístupný. Zaútočí Phoenix na Oscara?

Už od vypuštění teaser traileru se to předpokládalo, nyní je to však oficiálně potvrzené samotným režisérem filmu Toddem Phillipsem (Pařba ve Vegas). Jeho podzimní novinka Joker s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli bude eRková, kvůli explicitnímu vyobrazení násilí mládeži tedy nepřístupná. Phillips to potvrdil pod svým příspěvkem na instagramu, kde sdílel novou fotografii Jokera.

Filmový rating sice Americká filmová asociace Jokerovi ještě nepřisoudila, neboť k tomu dojde až poté, co bude film kompletně dokončen, režisérský záměr udělat z filmu eRko je však už nyní dostačujícím důkazem toho, že diváky čeká opravdu temný, dospělý náhled do začátku osmdesátých let a do příběhu muže, jehož společnost nepřijala, na což nakonec draze doplatila.

Tento konkrétní příběh Jokera bude mít podle všeho s komiksem minimální souvislost. Děj se sice bude odehrávat v Gothamu, ale pozornost se bude soustředit primárně na Arthura Flecka (Phoenix) - muže, který neumí zapadnout do společnosti a oporu má jen ve své matce. Film bude sledovat jeho postupný přerod v šíleného Jokera, který je ikonickým padouchem Batmana. Ani toho ale ve filmu neuvidíme. Hlavním "protagonistou" příběhu bude zkrátka sám Arthur Fleck, přičemž důraz se bude klást na jeho duševní zdraví.

Komiksovky a rating R Filmy podle komiksové předlohy obvykle nemívají rating R, protože se tím zužuje cílové publikum. Přesto se v posledních letech našlo pár úspěšných eRkových komiksovek. Velký úspěch zaznamenal v roce 2016 Deadpool. O dva roky později pak i jeho pokračování a před dvěma lety také Logan, kde se Hugh Jackman loučil s rolí Wolverina.

"Přístup, který Todd Phillips zvolil, se váže spíše k origin story, ke vzniku samotné postavy. Je to charakterová studie duševně nemocného člověka, z něhož se stane Joker. Půjde o intimní, odvážný film s velmi specifickým rámcem," prozradil pro server nme.com jeden z herců Marc Maron.

Už dříve se k filmu pro server Collider vyjádřil také sám Phoenix a mluvil podobně jako Maron. "Pod vším tím vzrušením z takovýchto typu filmů (komiksový) existují tyto neuvěřitelné postavy, které se potýkají s různými životními strastmi. Občas je to odhaleno, a občas ne. Já osobně jsem vždy cítil, že v komiksech jsou opravdu zajímavé postavy, které si zaslouží šanci na hlubší prostudování," řekl 44letý herec.

Podle teaser traileru níže se režisér inspiroval slavným snímkem Martina Scorseseho z roku 1976 - Taxikář, kde hlavní postava Roberta De Nira rovněž trpěla osamělostí a izolací od společnosti. Filmová obec snímek napjatě očekává, neboť to vypadá, že výkon drasticky pohublého Phoenixe by mohl být natolik přesvědčivý, že by si mohl vysloužit už čtvrtou nominaci na Oscara. Dosud byl nominován za snímky Gladiátor, Walk the Line a Mistr. Ani v jednom případě si však zlatou sošku z galavečera neodnesl.

Za ztvárnění Jokera už jeden herec v minulosti Oscara vyhrál, a sice Heath Ledger v roce 2009 (posmrtně) za výkon v Temném rytíři od Christophera Nolana. Jestli ho může Phoenix následovat, bude více jasné na podzim. Joker totiž vstoupí do kin 3. října.