Nový životopis představí scenáristu Jiřího Hubače

Díla i osobní život představuje kniha věnovaná dramatikovi a scenáristovi Jiřímu Hubačovi (1929 až 2011), kterého proslavila zejména televizní tvorba. Životopis "Jiří Hubač: šlechtic příběhu" ve čtvrtek v pražském Paláci Knih Luxor pokřtili herci Jiřina Bohdalová a Jiří Bartoška. Autor knihy Patrik Ulrich se v ní věnuje nejen Hubačově tvorbě, ale nahlíží na něj i jako na člověka se zajímavou historií nebo jako na otce.

Hubačova biografie vyšla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Doplňuje ji řada fotografií z filmových projektů i ze soukromého archivu rodiny. Právě rodina Ulrichovi pomohla při sepisování knihy nejvíce. Na filmové akademii se seznámil s jeho vnučkou a s pomocí Hubačovy manželky Ivy dal dohromady mnoho příběhů ze scenáristova života.

"Poprvé jsem se s Jiřím Hubačem setkal když mi bylo sedm let. Poslouchal jsem gramofonové desky, měli jsme doma celou Ikarovu baladu. Můj dědeček byl milovníkem jeho filmů, a tak jsem vídal většinu filmů již v dětství," řekl na křtu Ulrich. Na Hubačových dílech ho zaujala především promyšlenost osudů a životních příběhů jeho postav. "Jeho díla nejsou pouze o tom napsat scénář nebo divadelní hru. Měl ten zájem o lidské nitro. Čeho člověk chce dosáhnout, ale nemůže. O to, co stojí proti člověku. To je podle něj osud, tyhle překážky. Jiří Hubač se tím zabýval výborně a výjimečně," dodal Ulrich.

"Jiří mi dlouho nic nepsal, ačkoliv jsem o to velice stála. Podstrojovala jsem mu, pekla sladké, a pořád nic. Ale poté jsem vyprávěla o mém snu mít malý domeček se zahrádkou. A pořád jsem o tom mlela, až to napsal jako Dům na nebesích. Vlastně jsem byla jeho inspirací," zavzpomínala Bohdalová na scenáristu. Divadelní hra Dům na nebesích se několik sezon hrála ve vinohradském divadle a Bohdalová v ní ztvárnila hlavní roli stárnoucí Kláry z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu.

Mezi Hubačova nejslavnější díla patří filmy Babí léto, Fany, Hřbitov pro cizince nebo Učitel tance či seriály Sanitka a Dobrá voda. Součástí jeho tvorby bylo psaní scénářů pro konkrétní herce. Vedle Bohdalové psal pro Vladimíra Menšíka nebo Jiřinu Jiráskovou. Původním povoláním byl konstruktér, ale během dlouhé léčby tuberkulózy se začal věnovat spíše psaní, u kterého nakonec zůstal.

Ulrich je režisér a scenárista pro Českou televizi. Vystudoval filmovou akademii v Písku a ve svých krátkometrážních filmech se inspiroval často právě u Hubače, proto si ho vybral i jako objekt své knihy.