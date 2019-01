Panenka Chucky bude nově vraždit také v seriálu

Boj mezi televizními stanicemi o práva na seriál o vražedné panence Chucky vyhrála kabelovka SyFy. Ta navíc jako producenta a scénáristu najala jednoho z tvůrců původního filmu o Chuckym Dona Manciniho. Informoval o tom server Entertainment Weekly.

Mancini byl jedním ze tří lidí, kteří napsali scénář k Dětské hře z roku 1988. Dnes již kultovní hororový snímek Toma Hollanda o zrzavé panence posedlé duší sériového vraha měl v následujících letech hned šest dalších pokračování. Tři z nich Mancini dokonce sám režíroval.

Nyní dostane možnost svou oblíbenou postavu představit na televizních obrazovkách a prohloubit tak její osobnost. "Strašně dlouho jsem chtěl Chuckyho přivést do televize a SyFy je pro nás perfektní stanicí, abychom tak učinili. Seriál vnese do této franšízy svěží vítr. Umožní nám prozkoumat Chuckyho charakter více do hloubky, k čemuž se televizní formát dokonale hodí, a zároveň zůstaneme věrni původní představě postavy, jež terorizuje publikum už po tři dekády," řekl Mancini.

Tvůrčí tým vydal také speciálně pro fanoušky prohlášení jménem samotné/ho Chucky/ho: "Domnívám se, že v těchto neklidných časech je jakožto hororové ikony mou povinností, abych zasáhl co nejširší publikum v televizi. Straším vás k po*rání už přes 30 let, ale těším se až v SyFy udělám pořádnou show."

Zprávy o televizní sérii Chuckyho přichází v roce, kdy do kin vstoupí remake originálního filmu z roku 1988. Zcela nová Dětská hra bude mít v USA premiéru koncem června (datum české premiéry zatím není stanoveno). Mancini ani nikdo další z původních tvůrců se na něm nepodílí. Režie se ujal Nor Lars Klevberg (Polaroid).