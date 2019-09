Panství Downton: dojemný bonus pro milovníky seriálu

Po odvysílání poslední epizody Panství Downton uběhlo už tři a tři čtvrtě roku. Čas tak dokonale uzrál pro návrat do majestátního sídla šlechtické rodiny Crawleyů a jejich služebnictva. A návrat to je vskutku velkolepý se vším všudy. Oblíbené postavy zůstávají stejně lidské, proto jsou tak milované. Stále tu jsou úsměvné momenty, kdy dochází ke střetu tradic s čím dál modernějším životem, a stále tomu všemu vévodí "nesmrtelná" hraběnka Violet Crawleyová v podání fantastické Maggie Smithové.

Příběh zasazený do Anglie na počátku 20. století točící se kolem tradiční šlechtické rodiny Crawleyů, která vlastní významné panství Downton a zaměstnává služebnictvo, s nímž udržuje nebývale přátelské vztahy, si získalo srdce milionů fanoušků nejen doma, ale i ve světě. Filmový návrat se tedy zdá jako opodstatněná a hlavně zasloužená tečka za veleúspěšným seriálem oceněným Emmy.

Na panství přijede na jednu noc král Jiří V. a jeho královna Marie. To přirozeně vzbudí mezi členy rodiny a především u služebnictva obrovské vzrušení. Možnost pohostit krále se nenaskytne každý den, a i když jde o obrovskou poctu, zároveň to s sebou přináší velkou zodpovědnost a vyčerpávající přípravy. Vše se musí lesknout, všichni musejí vypadat perfektně a nic se nesmí pokazit.

Ono se to ale začne kazit docela rychle, a sice v momentě, kdy na panství přijede s předstihem královské služebnictvo. To nadšené sluhy domácnosti k jejich nelibosti okamžitě vyšachuje ze hry a veškeré přípravy přebírá. Dnes je to úsměvné, člověk by přeci měl být rád, že nemusí někomu sloužit a může si oddychnout. Ne však v Downtonu. Vařit večeři králi a obsloužit jej u stolu je pocta toho nejvyššího kalibru. Pro někoho dokonce přímo "největší chvíle života", a tak než aby se o svou šanci připravili, rozhodnou se pro revoltu.

Ne všichni jsou ale z královské rodiny odvaření, a tak se mezi postavami rozbíhají debaty o tom, zda je republika lepší než monarchie, což je samozřejmě třaskavé téma, jelikož dochází k pro seriál tradičnímu střetu mezi "konzervami" lpícími na tradicích a mezi liberálněji smýšlejícími jedinci. V tom byla velká síla seriálu a nejinak je tomu i ve filmu, ať už jde o téma formy státního zřízení, otázku dědictví, nebo i o poněkud obyčejné věci, jejichž středem je třeba žárlivost.

Hláškující hraběnka Violet

Nicméně to, co udělalo seriál tak jedinečným, je lidskost postav, a ta nechybí ani ve filmu. Každý prožívá své osobní drama, má nějakou svou touhu a jeho jednání je naprosto přirozené. Majordom Carson (Jim Carter) se při návratu domů, respektive do práce, dojímá radostí a dme pýchou. Sluha Molesley (Kevin Doyle) zůstává pořád stejným neohrabaným popletou. Hraběnka Violet (Maggie Smithová) je i nadále tou "starou rachejtlí", která velí všem. Tom (Allen Leech) opět dokazuje, jakým je fantastickým člověkem, který se naučil balancovat mezi naprosto odlišnými společenskými vrstvami. A tak bychom mohli pokračovat dále. Postav je v Downtonu opravdu hodně, ale na každou se dostane.

Některé vzbuzují soucit a pochopení (Thomas), jiné se zase starají o humorné momenty - v tomhle případě si všechny scény krade pro sebe Violet (Smithová), jejíž hlášky jsou ostré jako břitva a natolik nekompromisní, že v dialozích není jiného vítěze než jí. Někteří se i ztrapní, ať už před králem, nebo před blízkými, a někteří se citově otevřou při řešení nemalých životních otázek.

Celé to uteče jak voda. V podstatě se jedná o dvouhodinovou minisérii, která je tím opravdovým koncem, který si Panství Downton zaslouží. U postav, které neměly kompletně dokončený příběh, došlo tentokrát k definitivnímu uzavření. Pravda, u některých se možná zbytečně rozebíralo zase něco, čemu už se tvůrci dostatečně věnovali v seriálu. To je ale malý neduh stojící za jinak řemeslně odvedenou práci před i za kamerou.

Samotný závěr pak srší veselostí, překypuje láskou a pravého fanouška nefalšovaně dojímá. Dojímání je to opodstatněné, jelikož postavy známe skrz naskrz díky desítkám minulých dílů. Hlavní scenárista Julian Fellowes splnil přesně to, co od něj diváci čekali. Nabídl prodlouženou verzi seriálu, v němž ještě jednou a naposledy nahlédl do života neobyčejně obyčejných lidí a využil šanci některým z nich douzavřít jejích příběh.