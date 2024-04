Hledáte plavky přímo na tělo? Vsaďte na plavkové minisérie

Od koupacích úborů k bikinám

Představte si, jak velkou odvahu musely prokázat ženy před 100 lety, když se rozhodly navštívit veřejné plovárny a pláže. Plavky masově vstoupily do našich šatníků právě ve dvacátých létech minulého století a začaly zlehka odhalovat do té doby skrývanou ženskou krásu - ramena, paže, lýtka i stehna. Žádný jiný druh oděvu nesouvisí tak úzce s životním stylem, kulturou, morálkou, vírou, rozvojem průmyslu a stupněm emancipace. Dnes jsou plavky samozřejmostí a více než jejich historii řešíme, jak vybrat ty správné modely pro svou postavu - aby vytvořily svůdný dekolt, zkrotily bříško a boky a vyladily celou naši siluetu.

Nakombinujte si svůj model

Víte, co jsou plavkové minisérie? Česká značka Triola jich má letos osm - Bellini, Blue Hawai, Daiquiri, Juicy, Rose, Sangria, Storm a Sunset. V každé sérii jsou vždy dvě až čtyři různě střižené podprsenky a k nim k nakombinování dvoje až troje různé kalhotky. Modely v sérii mají vždy stejný základní vzor doplněný jednobarevnými dílky. Rozhodující je fazóna podprsenky např. samodržicí s odnímatelnými ramínky nebo oblíbené modely pro velká prsa až do velikosti košů K a L Plavkové podprsenky Triola mají (kromě 2) vzadu odepínací ramínka, můžete je uvázat za krk nebo nosit vzadu do kříže.

Hitem roku je lesk

"Letos uděláte velkou parádu s lurexovým vláknem," vysvětluje profesionální stylistka prádla Žaneta Ilutanová z Trioly. "Vplétá se přímo do struktury úpletu a neodírá se. Lesk zůstává i během nošení. Lesklé vlákno najdete v sérii Bellini a Sunset. Všechny materiály plavek Triola mají evropský certifikát kvality. Modely vhodné pro české ženy naše firma testovala a ladila na desítkách probantek," dodává specialistka.

Kalhotky podle přání

Jste typ, který víc než prsa řeší svoje boky nebo to, jak schovat bříško? Triola nabízí pět fazón plavkových kalhotek, které umí odhalit i zakrýt. Jsou to klasické kalhotky, nízké bokové s vázacími šňůrkami, novinka v podobě svůdných brazilek, vyšší kalhotky s nastavitelnou výškou pasu a pasové kalhotky s bočním řasením pro bujné boky. Podprsenky i kalhotky si vyberete u Trioly zvlášť, přesně podle vkusu a typu své postavy.

