Pět nejlepších seriálů roku 2019

Seriály patří streamovacím společnostem. Netflixu pomalu přibývá velká konkurence (Apple TV+ Disney+, HBO Max), na trhu už navíc figuruji zaběhnutí hráči jako Amazon Prime, Hulu či HBO Go, přesto si stále drží prvenství, což potvrdil i tento rok. Při výběru pěti nejlepších seriálů tohoto roku má v našem výběru hned tři zástupce.

Potvora (2. série)

Phoebe Waller-Bridgeová působí v poslední době jako čiré zjevení na komediální scéně. Britská herečka, scénáristka a režisérka stojí za seriálem, který byl původně jen standupovou komedií. Nakonec se rozhodla, že z Potvory udělá nízkorozpočtový seriál a výsledkem je, že za jednoduše bezchybnou druhou řadu na Amazon Prime posbírala všechny hlavní ceny na "televizních Oscarech" Emmy.

Břitký, černý humor, osobitý styl s pravidelným bořením čtvrté stěny a neustálé pomrkávání po divákovi. Potvora nabízí vskutku originální pohled do života třicetileté svobodné ženy, které se příliš nedaří najít štěstí v životě. Do jisté míry jde o docela tragické vyprávění, onen humor je ale tak zásadní a nevídaný, že jde o seriál, který si ti největší fanoušci nemají problém přehrávat pořád dokola.

Černobyl

Snad kromě Mostu! a závěrečné řady Hry o trůny neudělal v tomto roce jiný seriál v Česku tolik rozruchu jako Černobyl z produkce HBO. Mediální masáž byla i přes prospěšnou doplňující edukaci veřejnosti místy až na hranici únosnosti, zdaleka to však nepodkopalo nesporné kvality této minisérie, která se zabývala jednou z největších tragických nehod v historii lidstva.

Tuhá atmosféra zachycující výbuch a jeho následky a absolutní nekompetenci vedoucích členů komunistické strany, kteří zkrátka nevěděli, co si počít a neustále si lhali do kapsy, že o nic velkého nejde. Ostatně věta "Not great, not terrible" (Není to skvělé, není to hrozné) se zařadila mezi nejvyužívanější memes tohoto roku.

Stranger Things (3. série)

Po lehce vlažnějších reakcích na druhou sérii tohoto sci-fi seriálu s dětskými hrdiny se tvůrci - bratři Dufferové znovu vytáhli a opět sklidili jen slova chvály. Znovu navodili úžasnou nostalgickou atmosféru osmdesátých let, když dokonale přivedli k světu tehdejší boom v podobě nákupního centra a s ním spojenou módu, účesy a největší hity. Nevyhnuli se ani studené válce, kterou do příběhu rovněž chytře napasovali.

Velkým plusem pak byl příchod nové postavy Robin (Maya Hawkeová - dcera Umy Thurmanové a Ethana Hawkea) a rozvinutí vztahů mezi těmi, kterým to klapalo už v předchozích sériích. Jmenovitě například duo Steve-Dustin.

"Třetí řada je strašidelnější, vztahovější, nostalgičtější a zatím vůbec nejdramatičtější," napsali jsme v naší recenzi.

Koruna (3. série)

Další netflixovský diamant, který si bude streamovací televize brousit ještě další tři řady. V té poslední došlo kvůli stárnutí postav k přeobsazení postav, a tak panovaly lehké obavy, co to do té doby s tak úspěšným seriálem udělá. Odpověď je jednoduchá: vůbec nic. Koruna je stále břímě, noví herci přinesli nový vítr a pod taktovkou experta na britskou královskou historii Petera Morgana pokračují ve stejně kvalitní práci jako jejich předchůdci. Zejména Tobias Menzies, jenž si zahrál prince Filipa, podal dechberoucí výkon.

Neuvěřitelná

A do třetice Netflix. Mrazivá osmidílná série Neuvěřitelná nekompromisně a detailně rozebírá případ znásilnění, a především dění potom (vyšetřování, vyrovnávání se se zneužitím). Ne vždy je to snadná podívaná. Na mladé hlavní hrdince se totiž nepodepisuje jen samotný čin, ale i to, že jí okolí nevěří a policie ve své práci neomluvitelně selhává.

Trio hlavních hereček - Toni Colletteová, Merritt Weverová a hlavně Kaitlyn Deverová - podává neuvěřitelně autentický, empatický a emocionálně komplexní výkon. Seriál sice v mnoha ohledech nahlíží na věci pouze ženskou optikou a tu a tam v jejich nezávislosti a emancipaci tlačí až moc pilu, nic to však nemění na tom, že jde o neuvěřitelně silný, mrazivý příběh, jehož detektivní linka díky osobitému stylu vyšetřovatelek bez problému zaujme stejně jako nesmírně složitá osobnost hlavní oběti.