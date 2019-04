Petr Václav natočí film o operním skladateli Myslivečkovi

Příběh českého operního skladatele Josefa Myslivečka dostane filmovou podobu ve snímku Il Boemo u režiséra Petra Václava. Jeho natáčení připravoval spolu s producentem Janem Macolou více než deset let. Do kin by měl snímek, v němž se objeví i operní hvězdy Phillipe Jaroussky, Emöke Baráthová, Simona Šaturová, Filipo Mineccia nebo Krystian Adam, vstoupit na konci příštího roku. ČTK o tom za tvůrce informovala Johana Turnerová.

"Historický velkofilm Petra Václava je inspirovaný životem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století. Zavede diváka do Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil a stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění," uvedla Turnerová.

Hlavní roli hudebníka, který se vzepřel vůli své rodiny, ztvární ruský herec Jegor Kereškov. Vedle něho režisér Václav obsadil italské herce, dále Karla Rodena a Zdeňka Godlu. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části znovuobjevené Myslivečkovy árie a skladby, nahraje pod taktovkou Václava Lukse orchestr Collegium 1704.

První klapka koprodukčního filmu, jehož koproducentem je Česká televize, padne v Itálii v druhé polovině července. Natáčet se bude v divadlech v Pavii a Cremoně a v jejich okolí. V září se pak filmaři přesunou do Janova a následně do Benátek. Několik natáčecích dnů bude také v Praze.

Přípravu filmu režiséru Václavovi umožnil mimořádně veliký grant Státního fondu kinematografie, který mu před třemi lety udělil příspěvek 23 milionů korun. Rada fondu projekt vyhodnotila jako nejlépe připravený po autorské i producentské stránce, s potenciálem českou kinematografii výrazně zviditelnit v zahraničí. Rozpočet filmu přesáhne 100 milionů korun.

Režisér Václav, jehož film Cesta ven vyhrál v roce 2014 v sedmi kategoriích (nejlepší film, režie, ženský herecký výkon v hlavní roli, scénář, kamera, střih a zvuk) Českého lva, už před pěti lety natočil o Myslivečkovi dokument Zpověď zapomenutého.

Josef Mysliveček (1737-1781), jeden z nejslavnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století, pražský rodák, učitel a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, složil 30 oper, deset oratorií, symfonie, koncerty, overtury a množství komorní a chrámové hudby.