Polenský chystá Smečku. Půjde o film z hokejového prostředí

Ve Zlíně se v létě bude natáčet celovečerní film Smečka režiséra Tomáše Polenského. Jde o snímek pro teenagery z hokejového prostředí, tématem je také šikana. "Hodně vychází z mých osobních zkušeností, hrál jsem 16 let hokej," řekl Polenský, který snímek představil na zlínském filmovém festivalu.

Ke Zlínu má režisér vazbu také díky tomu, že zde studoval filmovou školu. Ve městě ho zaujal také zimní stadion. Snímek navíc získal podporu Zlínského kraje.

Smečka vypráví o talentovaném šestnáctiletém hokejovém brankáři Davidovi, jenž nastupuje do nového hokejového týmu, který jej však nepřijímá. David také čelí šikaně. "Šikana je samozřejmě hrozná věc, zažil jsem to sám, tak vím, co to může s člověkem udělat. Člověk se dostane do nejhlubších depresí a vůbec si nevěří. Na druhou stranu postupem času, když se s tím člověk dokáže vyrovnat, tak to může člověka posílit, ale samozřejmě šikanu rozhodně nechceme obhajovat," uvedl režisér.

Natáčení začne 22. července, hotovo by mělo být na konci srpna. "Nejtěžší zatím bylo obsazení mladých herců, objeli jsme všechny herecké konzervatoře, viděli jsme přes stovku kluků a holek. Obsazení holek nebyl problém, obsazení kluků byl problém," uvedl Polenský, podle kterého se dělalo také několik castingů. "Zbývala jedna zásadní postava šprýmaře, který dodává filmu humor. Našli jsme ho až ve Zlíně mezi skutečnými hokejisty," uvedl Polenský. Ve filmu budou hrát mladí studenti herectví i neherci, skuteční hokejisté.

"Nyní budou intenzivní herecké zkoušky, pojedeme i na týdenní pobyt do Vizovic, aby hokejisté a herci vytvořili autentický tým," uvedl Polenský. Jedním z herců bude Tomáš Mrvík, který byl za svou roli ve snímku Všechno bude nominován na Českého lva za rok 2018 v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Ve filmu by se v menších rolích mohli objevit i bývalí či současní hráči NHL.

Snímek Smečka by měl být hotový na konci letošního roku, míří do kin a na festivaly. Film podle producenta Jana Froňka necílí jen na Česko a Slovensko, díky popularitě hokeje jde o mezinárodní téma.