Polívka není pouze bavič, ale umí zahrát i vážné role

Proslul jako bavič, snad každý někdy viděl jeho televizní pořady Manéž či Bolkoviny. Zvládá ale i role vážné, například za postavu faráře ve filmu Zapomenuté světlo a za "nehrdinského hrdinu" v Musíme si pomáhat dostal Českého lva. Boleslav Polívka, herec, scenárista a režisér, který 31. července oslaví sedmdesátiny, se z výjimečného mima stal jedním z nejobsazovanějších filmových herců. Věrný ale zůstává i divadlu.

"Lidi si myslí, že režisér to má vše vymyšlené a po hercích se chce, aby jen naplnili jeho představy. Ale herec by měl režiséra inspirovat, něco se nedá vymyslet od stolu, herec nabídne třeba i něco, co režisér ani nečeká. Ti velcí režiséři čekají, až se jim to začne před očima dít," řekl Polívka v roce 2015 na Letní filmové škole, kde získal cenu Asociace filmových klubů. Herec podle svých slov rád pracuje s lidmi, které perfektně zná, jako je Arnošt Goldflam či býval Jiří Pecha.

Po odchodu z brněnské Husy na provázku založil v roce 1993 Divadlo Bolka Polívky, které uvádí nejen hry svého principála. Hostuje ale i na dalších scénách, například v Městském divadle Brno (role Keana v inscenaci Kean IV., Šajloka v Benátském kupci, Leara v Králi Learovi či Harpagona v Lakomci), v pražském Činoherním klubu nebo ve Studiu Dva. Polívka zaujal také na Letních shakespearovských slavnostech, a to rolí Falstaffa v inscenaci Veselé paničky windsorské.

Filmovým divákům je asi nejvíce znám ze dvou snímků, v nichž si zahrál zbohatlého vesnického restituenta Bohuše - Dědictví aneb kurvahošigutentag (1992) režisérky Věry Chytilové a Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014), který natočil Robert Sedláček. Polívku kromě Chytilové často obsazuje i Jan Hřebejk (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo a U mě dobrý), hrál také v několika snímcích Tomáše Vorla - Cesta z města, Skřítek, Cesta do lesa a Cesta domů.

K dalším hercovým počinům se řadí velkofilm Juraje Jakubiska Bathory (2008), komedie Muži v naději (2011), Revival (2013), Hodinový manžel (2014), oceňovaná Domácí péče (2015), pohádka Anděl Páně 2 (2016) nebo komedie Ženy v běhu (2019). Herec se nevyhýbá ani televizním seriálům. S diváckých zájmem se setkal například kriminální seriál podle skutečných událostí Případy 1. oddělení. Polívka si objevil též v Černých vdovách nebo v seriálu Znamení koně.

Je rodákem z Vizovic (1949). Vůni hereckých líčidel si zamiloval už jako dítě - jeho tatínek byl totiž nadšený ochotník. Vystudoval brněnskou JAMU a pantomimu začínal dělat s Ctiborem Turbou a Borisem Hybnerem. V roce 1972 spoluzakládal Divadlo Husa na provázku, kde vytvořil řadu nezapomenutelných rolí, často v autorských inscenacích, například v hrách Poslední leč, Šašek a královna, Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho či Am a Ea.

S řadou vlastních autorských her Polívka sbíral v 70. a 80. letech úspěchy i v zahraničí, kde představení často hrál v jazyku dané země. V cizině také potkal svou budoucí manželku, francouzskou herečku Chantal Poullainovou, která za ním koncem 70. let odešla do komunistického Československa. Spolu mají syna Vladimíra (30), který je rovněž hercem. Oba Polívkové si spolu zahráli v kritikou příznivě přijaté hře Šašek a syn či v pohádce Řachanda.

Jako filmový herec Polívka debutoval v roce 1966 ve snímku pro mládež Kočky neberem. Po několika televizních filmech byla jeho výraznějším počinem Balada pro banditu (1978), následovaly i další ztvárnění divadelních představení - Poslední leč (1981) či Šašek a královna (1987), v němž hrál se svou ženou Chantal. K dalším známým Polívkovým filmům patří Kalamita (1981), Sedím na konári a je mi dobre (1989), Něžný barbar (1989) nebo Kytice (2000).

V Polívkových uměleckých stopách jdou i jeho dcery z dalších vztahů - Kamila (44; dcera Stanislavy Polívkové), divadelní scénografka a režisérka, a herečka Anna (40), jejíž matkou je herečka Evelyna Steimarová. Anna, známá z komedií Účastníci zájezdu nebo Po čem muži touží, si s otcem zahrála v inscenaci s autobiografickými prvky s názvem DNA. Se současnou partnerkou Marcelou Černou má Polívka ještě syny Jana Boleslava, Františka a dceru Marianu.

Herec, který u příležitosti 70. narozenin vydal knihu fotografií a postřehů s názvem Bolek, se minulosti pustil též do podnikání. Projekt farmy Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku však skončil neslavně. Kdysi vyhlášený areál s hotelem či restaurací, začal mít v roce 2012 finanční problémy, zkrachoval a dostal se do insolvence.