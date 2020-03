Přípravy na filmový festival Karlovy Vary pokračují

Přípravy na letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zatím pokračují i přes zavedená opatření proti šíření koronaviru. Festival by se měl konat od 3. do 11. července. A v to, že se nakonec konat bude, doufá i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), řekla ČTK.

"Určitě bychom velmi rádi, aby festival proběhl, ale zda je to reálně možné musí zodpovědět představitelé festivalu. Stejné je to o pozdějším termínu, rozhodnutí není na městě, ale na pořadatelích a bude mít jistě širší souvislosti i s ostatními filmovými festivaly," uvedla Pfeffer Ferklová.

Karlovarský filmový festival patří do prestižní kategorie A, stejně jako festivaly například v Berlíně, Benátkách nebo Cannes. Festival v Cannes, který se měl konat v květnu, už organizátoři kvůli šířící s nákaze odložili, zatím na neurčito.

"Situaci samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme, ale zatím konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zůstává v původně ohlášeném termínu a na jeho přípravách pracujeme v rámci možností daných situací. Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám, které by si vyžádal aktuální stav spojený s šířením infekce koronaviru v České republice, budeme o nich neprodleně informovat," sdělila mluvčí festivalu Uljana Donátová s tím, že zatím nebyl stanoven datum, do kdy se musí definitivně rozhodnout o konání nebo nekonání festivalu v původním termínu.