Přišel čas pro černého Bonda. Kdo je na roli favoritem?

Hlavní producentka bondovek Barbara Broccoliová v zákulisí údajně dala zelenou pro obsazení černého herce do role ikonického agenta 007. Současný představitel Jamese Bonda Daniel Craig natočí s velkou pravděpodobností poslední film a poté by ho měl nahradit Idris Elba. Informoval o tom britský server Daily Star.

"Přišel čas," odpověděla Broccoliová svému kolegovi z Hollywoodu, režisérovi Antoinovi Fuquovi (Equalizer, Pád Bílého domu). Filmař černé pleti se s producentkou na téma obsazení černocha do role Bonda bavil a ta podle něj s touto variantou začíná reálně počítat.

Padesátiletý Craig točí pod taktovkou režiséra Dannyho Boylea (Trainspotting, Milionář z chatrče) svou poslední bondovku (zatím pracovní název Bond 25), která by měla jít do kin koncem příštího roku.

Poté roli agenta 007 definitivně opustí. V minulosti se v médiích objevila spousta jmen, která by ho měla nahradit, a aktuálně to znovu vypadá na 45letého Elbu, který by se stal sedmým Bondem a zároveň prvním černochem v historii slavné špionážní série.

Fuqua v rozhovoru pro Daily Star uvedl, že Broccoliová si myslí, že čas pro zastoupení černého etnika konečně uzrál a dříve či později k tomu zkrátka dojde. "Idris by ho (Bonda) mohl hrát. Po fyzické stránce je v dobré formě. Do této role potřebujete silného muže a Idris jím je," dodal 52letý režisér.

Elba je hodně všestranným hercem, který si ve své kariéře zahrál jak kladné, tak i záporné postavy. Hodně oceňován je například za postavu drsného detektiva Luthera ve stejnojmenném seriálu z produkce BBC. V roce 2012 byl dokonce za svůj výkon oceněn Zlatým glóbem.