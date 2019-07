Producenti zveřejnili první trailer k filmu o Judy Garlandové

Producenti zveřejnili první trailer k životopisnému snímku Judy o americké herečce a zpěvačce Judy Garlandové, kterou hraje Renée Zellwegerová. Film ukazuje svět očima někdejší dětské hvězdy muzikálu Čaroděj ze země Oz. Odehrává se v Londýně na konci 60. let krátce před smrtí hollywoodské legendy, kdy se Garlandová potýkala s finančními, rodinnými a citovými problémy, napsal americký časopis Variety.

Ukázka začíná scénou, kdy Garlandová se svými dvěma dětmi přichází do hotelu a zjišťuje, že už nemá k dispozici apartmá, neboť se dostala do minusu. Zpěvačka, která přišla o domov a manažera, pak dostává nabídku na vystupování v britské metropoli, ale musí doma nechat potomky. Trailer zachycuje také její návštěvy nemocnice, scénu s Garlandovou jako dívkou během natáčení Čaroděje ze země Oz a to, jak zpěvačka zápasila sama se sebou před svými energickými londýnskými představeními.

Film režiséra Ruperta Goolda přijde do světových kin v září, čeští diváci si na něj budou muset počkat do února příštího roku.

Garlandová, která se narodila v roce 1922 v umělecké rodině, excelovala díky všestrannému nadání především v hudebních filmech. Drobná brunetka s okouzlujícím šarmem pracovala na kariéře velmi tvrdě a stala se miláčkem publika. Mezi její nejznámější filmy patří kromě Čaroděje ze země Oz také Zrodila se hvězda.

Na kabaretních prknech stála už ve třech letech se svými dvěma sestrami. Ve dvanácti měla pak v kapse smlouvu se společností Metro-Goldwyn-Mayer. V roce 1940 získala Garlandová speciálního Oscara pro mladé herce za roli v legendárním snímku Čaroděj ze země Oz a poté vytvořila velice úspěšnou dvojici s Mickeyem Rooneym.

Sláva ale nakonec pětkrát vdanou herečku zničila. Trpěla stresem a léčila jej alkoholem a drogami. Zemřela v Londýně 2. června 1969 krátce po svých 47. narozeninách. Podlehla silné dávce uspávacích prostředků.

Jejím druhým manželem byl režisér Vincente Minnelli, s nímž měla dceru - herečku Lizu Minnelliovou. Ta po své matce zdědila nejen talent, ale i závislosti na drogách a alkoholu.