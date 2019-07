První ohlasy: Lví král je dechberoucí revolucí ve vizuálních efektech

Příští týden zamíří do kin jeden z divácky nejočekávanějších filmů roku. Studio Disney pošle do světa hranou verzi své nejslavnější animované pohádky Lví král. Příběh o lvíčeti Simbovi, který naplní svůj osud, když se z vyhnanství vrátí domů, aby svrhl svého zlého strýce Scara z trůnu, jenž mu právoplatně náleží, měl v úterý světovou premiéru pro novináře a významné celebrity. Reakce na sociálních sítích jsou nadšené, nenašel se nikdo, kdo by snímek režiséra Jona Favreaua kritizoval.

Favreau, který stojí také za Iron Manem či Knihou džunglí, se podle všeho znovu vytáhl zejména v oblasti digitálních triků. Vizuální stránka Lvího krále je totiž kouzelná a někteří dokonce tvrdí, že jde v tomhle ohledu o takzvaný "game changer" podobně jako u originálu, který v roce 1994 způsobil v rámci animovaných filmů velký boom.

"Právě jsem přišla z projekce Lvího krále. Prvořadá reakce: Simba je tak roztomilý. Ale teď opravdu, pokud doufáte, že to bude co nejpřesnější adaptace animovaného filmu s naprosto neuvěřitelnými vizuálními efekty, tak přesně tohle dostanete," podělila se se svými dojmy šéfredaktorka serveru IGN Terri Schwartzová.

Další novináři se rovněž rozplývali nad vizuálními efekty a spousta z nich neopomenula ani pěvecké výkony. V tomto směru zazářila nejvíce zpěvačka Beyoncé, která propůjčila svůj hlas lvici Nale.

"Lví král je vizuálně dokonalý - revoluce ve vizuálních efektech. Je to ohromující ve všech směrech. Donald Glover (Simba) a Beyoncé povznášejí hudbu na zcela jinou úroveň, výkony jsou skvělé (Timon, Pumbaa a Scar si kradou většinu scén pro sebe) a emoce stoupají vysoko. Opravdu skvělý film," tweetoval Erik Davis ze společnosti Fandango, jež je významným americkým distributorem vstupenek do kina.

Z postav, které se divákům zalíbily nejvíce, pak podle zmínek zvítězilo jednoznačně duo Timon a Pumbaa. "Lví král byl vždy mou nejoblíbenější Disneyho animovanou pohádkou a tohle nové ztvárnění je krásnou ukázkou toho, proč. Ráda jsem přivítala zpátky husí kůži, emoce a slzy. Jsem v úžasu z těch vizuálních kouzelníků, kteří na tom pracovali. Timon a Pumbaa jsou nejlepší," zhodnotila Perri Nemiroffová z Collideru.

#TheLionKing has always been my favorite Disney animated movie and this new rendition is a beautiful reminder why. Happy to welcome back familiar chills, emotions and tears. In awe of the visual wizards behind this one. Timon & Pumbaa are everything. pic.twitter.com/IcWHgjHCuF