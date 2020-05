Prvním filmovým festivalem budou v červnu Dny evropského filmu

Prvním filmovým festivalem, který se po rozvolnění vládních opatření uskuteční v tuzemských kinech, budou 16. až 23. června Dny evropského filmu (DEF). Festival představí přes 40 filmů z téměř 30 evropských zemí. Hlavní část programu se bude tradičně konat v Praze, Brně a poprvé také v Ostravě. Následně se DEF přesunou v rámci festivalových ozvěn do dalších šesti měst Česka. Za festivalový tým o tom informovala Michaela Dvořáková.

Zahajovacím filmem festivalu bude duchařské dobrodružství Extra Ordinary, debut Mikea Aherna a Endy Loughmana, který posbíral ceny na mnoha žánrových sci-fi festivalech. DEF představují evropský film pomocí témat a žánrů. Vedle prověřených dramatických žánrů se DEF letos zaměřují i na sci-fi, horory, avantgardu nebo dokumenty. Nabízí oceňované animované snímky, filmy pro rodiny s dětmi i filmy starých mistrů.

"Mám radost, že se dnes vrací diváci do kin a věřím, že se situace u nás bude i nadále vyvíjet tak dobře jako doposud. Těším se na další uvolňování opatření, které nám snad umožní uspořádat ve druhé půlce června téměř plnohodnotný ročník festivalu. Zahraniční hosty pozveme k diskusím alespoň virtuálně a navíc jsme pro diváky po projekcích připravili tematické debaty s českými ekology, cestovateli, ekonomy, hudebníky, komiky, novináři či politology," uvedla ředitelka DEF Barbora Golatová.

Festival mimo jiné nabídne syrovou německou krimi Svobodná země od Christiana Alvarta, horor Malgorzaty Szumowské Další jehňátko nebo absurdní rumunsko-chorvatskou komedii Ivana Hrozná. V tradiční sekci Hvězdy DEF uvedou novinky od uznávaných režisérů. V české premiéře promítnou francouzské politické drama Dospěláci v místnosti od Costy Gavrase, které popisuje řeckou dluhovou krizi očima ministra financí Yanise Varoufakise.

Novinkou v programu DEF je sekce Bez rodičů, která nabídne filmy vhodné pro děti a teenagery. Naopak tradičně se DEF věnují aktuálnímu dění v Evropě - sekce K věci promítne také rakouské zamyšlení nad osudem pokusných zvířat Space Dogs. V sekci Film a hudba DEF připomenou český dokument The Sound is Innocent. Hranou tvorbu pak zastupuje excentrický portugalský muzikál Technoboss anebo britské sociální drama Ray a Liz. Také letos DEF vrátí do kin několik starších filmů podpořených programem Media, v níž například severský humor zastupuje Druhá strana naděje od Akiho Kaurismäkiho, oceněná Stříbrným medvědem za nejlepší režii na Berlinale 2017. Americké drama Přežijí jen milenci Jima Jarmusche zase získalo v roce 2013 v Cannes cenu za nejlepší soundtrack.

DEF v tomto roce obohatí alternativní obsah o Brainz VR Cinema, filmy ve virtuální realitě. Kompletní program 27. Dnů evropského filmu bude od 16. května zveřejněn na www.dnyevropskehofilmu.cz.