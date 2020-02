Režisér Martin Smékal připravuje třetí surfový dokument.

Připravovaný snímek s názvem Between Fjords bude třetím dokumentem se surfovou tematikou od režiséra Martina Smékala, který má na svém kontě již dva velice úspěšné dokumenty Choose Your Wave a No Wave Back. Nový počin se bude věnovat surfování a skialpinismu na odlehlých oblastech fjordů severního Islandu. Tomuto tématu ani prostředí se na naší scéně doposud nikdo nevěnoval. Tvůrci nyní shání finance na dotočení zbývajících částí záběrů a postprodukci skrz sbírku na crowdfundingovém serveru HitHit.cz.

Ústředními hrdiny příběhu jsou dvojčata z Beskyd: Filip a Lukáš. Tato dvojice dobrodruhů hledá více než jen čistou dávku epinefrinu, kterou jízda v prašanu nebo ve vlnách nabízí. Touha objevovat opuštěné surf spoty a svahy je zavedla až na severský Island. Jakmile poprvé objevili nespoutanou a surovou krásu ostrova, už nebylo cesty zpět.

"Může se zdát, že lyžování a surfování jsou naprosto odlišné sporty. Když se však vydáte na cestu za nejodlehlejšími surf spoty a vrcholy ve špatně přístupných oblastech islandských fjordů, jste odkázáni čistě na "nálady" přírodních živlů," popisují dvouhlasně hlavní protagonisté připravovaného dokumentu Between Fjords.

Představení traileru s přednáškou o filmu již proběhlo na několika zastávkách Surf Film Festivalu po celé ČR. Film se díky tomu již dostal do povědomí české surf komunity. "Bez nezbytných financí, které se snažíme získat v kampani na Hithitu, však nebude moci štáb vyrazit na další natáčení, a získat tak finální záběry. To samé platí i o nákladné postprodukci. Budeme moc rádi, když nám pomůžete film dotáhnout do konce," říká režisér Martin Smékal.

Veškeré dění kolem dokumentu Between Fjords najdete na webových stránkách a na sociálních sítích - Instagramu a na facebooku.