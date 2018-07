Robbins o Formanovi: Muž, který nedělal kompromisy

Muž, který nedělal kompromisy a nikdy nepřekročil hranice své vnitřní integrity, to byl podle amerického herce a režiséra Tima Robbinse český a v USA proslavený režisér Miloš Forman. Z obdivu k němu se znovu vyznal na festivalu v Karlových Varech, kde svým vystoupením zahájil tiskové konference. Robbins si v pátek získal bezprostředností i kritickým vyjadřováním diváky i novináře. Těm druhým v sobotu řekl, že se musí kriticky vyjadřovat, jinak by se cítil jako zrádce demokracie.

Za svůj nejoblíbenější Formanův film považuje Přelet nad kukaččím hnízdem o vzdoru jednotlivce proti systému.

Robbins opět kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a řekl, že USA spustily svými kroky před iráckou válkou pozdější migrační krizi a nikdo z odpovědných za to nenese trest.

"Dělat kompromisy je nebezpečné. Pokud něco víte a neřeknete to, je to pro mě zrada toho, čím je demokracie. Demokracie není na to, abychom ji použili, když se nám to hodí, ale abychom ji použili v těžkých chvílích, přál bych si, aby tak činilo více lidí," řekl Robbins.

O Trumpovi říká, že je podvodník a podvedl i své voliče. V USA podle něj panuje krize důvěry vůči politickým institucím i médiím, které se podle něj podílely na jím zmiňované irácké válce. "Celá byla založena na manipulaci s údaji a vedla k tragédii, vypukla migrační krize, na jejímž počátku jsou USA, a nikdo nechce přiznat, že to byla chyba," řekl.

Svou zemi kritizoval i za diskurs v otázce migrantů. "Myšlenka, že imigranti nám něco ukradnou nebo nám ublíží, je myšlenka ignorantská," uvedl. Podle něj skýtá umění i věda mnoho příkladů autorství lidí, které lze nazývat imigranty. "Miloš Forman přišel s pěti skvělými filmy, které natočil v USA, a přitom pocházel z Československa... všichni jsme nějakým způsobem přistěhovalci," řekl Robbins.

Poprvé prý v pátek ve Varech viděl Lásky jedné plavovlásky, na nichž dnes ocenil civilnost i zachycení atmosféry 60. let. "Amadeus je prostě geniální film, ale ten, který mě dostal nejvíc, je Přelet nad kukaččím hnízdem. Miloš v něm zachytil ducha toho, co se tehdy dělo v naší zemi," řekl Robbins. "Rebelství hlavního hrdiny v podání Jacka Nicholsona bylo i naším rebelstvím. Vyjádřil všechny naše frustrace té doby... ať už je to myšlenka, že jsou pravidla, která nelze porušovat, nepřekročitelný respekt vůči autoritám, že vše, co říkají, musí být pravda... Postavit se proti tomu a zpochybnit to, to je to, co rezonovalo v USA," řekl.