Sci-fi adaptace Duna ukázala první fotografie. Bude rozdělena na dva díly

Věhlasný režisér Denis Villeneuve (Příchozí, Zmizení) chystá jeden z nejočekávanějších filmů roku. Sci-fi Duna podle románu spisovatele Franka Herberta z roku 1965 bude rozděleno do dvou filmů, odhalil režisér. Exkluzivního náhledu na první fotografie a detaily ohledně natáčení se dostalo serveru Vanity Fair.

Duna vypraví příběh zasazený do vzdálené budoucnosti. Mladý vévoda Paul Atreides opouští se svou mocnou galaktickou rodinou domovský svět a vydává se na pouštní planetu Arrakis, kde se těží velice vzácný zdroj, vesmírná substance zvaná melanž. Ta kromě jiného prodlužuje lidský život, takže přirozeně si na ni dělají zálusk různí nepřátelé, se kterými se dá rodina Atreidů do křížku.

Mladého Paula ztvárnil Timothée Chalamet (Dej mi své jméno, Malé ženy), jeho rodiče, vévodu Leta a lady Jessicu, si zahráli Oscar Isaac (Star Wars) a Rebecca Fergusonová (Mission: Impossible). Tím ale hvězdné obsazení filmu zdaleka nekončí. Studio do dalších rolí obsadilo další známá jména jako Zendaya, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa nebo Charlotte Ramplingová.

Produkční design filmu musel korespondovat s prostředím "nekonečných moří písku", a tak se natáčelo v odlehlých oblastech mimo hlavní město Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. "Pamatuji si, jak jsem ve dvě ráno vycházel ze svého pokoje a pravděpodobně bylo 100 stupňů (38 stupňů Celsia). Teplota během natáčení někdy dosáhla i 120 stupňů (49 stupňů Celsia)," vzpomíná Chalamet. Herci navíc museli nosit tlusté, gumové kostýmy - takzvané filtršaty. Zatímco v příběhu jsou obleky životadárné, během natáčení způsobovaly o to větší utrpení.

Duna je považována za komplexní sci-fi příběh, kde se rozebírá téma politiky, náboženství nebo ekologie. Kniha vznikla ještě předtím, než svět poznal Star Wars, Vetřelce či Hru o trůny. V roce 1984 ji filmově zpracoval David Lynch, snímek se ale na rozdíl od jeho jiných počinů (Městečko Twin Peaks) kultovním nestal. V roce 2000 vznikl také třídílný seriál na kabelové stanici SyFy, příliš dobrý ohlas však nesklidil. Z pohledu českého fanouška je nicméně zajímavá skutečnost, že se na produkci podílela i Česká republika. Kromě natáčení v našich končinách si v seriálu zahrálo i několik českých herců jako třeba Miroslav Táborský, Pavel Kříž, Karel Dobrý, Barbora Kodetová nebo Zuzana Geislerová.

Dva filmy byly podmínkou

Fanoušci knižní předlohy tedy vkládají do 55letého Villeneuva, jenž je považován za jednoho z nejlepších režisérů současnosti, velké naděje. A podobně to vidí i studio Warner Bros., které se rozhodlo zariskovat stejně jako v případě hororu To a souhlasilo s režisérovým klíčovým požadavkem: rozdělit příběh na dvě poloviny. "Nesouhlasil bych s adaptací této knihy, kdyby mělo jít jen o jeden film," přiznal Villeneuve. "Tento svět je komplexní. Je to svět, který má sílu v detailech," dodal.

O naprosto věrné dodržení knižního příběhu ale nejspíš nepůjde. Villeneuve například prozradil, že ve filmu dostane mnohem více prostoru postava Fergusonové, která je členkou sesterstva Bene Gesserit. Lady Jessica má vynikající pozorovací schopnosti, umí ovládat lidi svým hlasem a manipulovat s rovnováhou moci ve vesmíru. Synopse filmu ji popisuje jako "kněžku bojovnici". "Je matka, je konkubína a je voják. Denis práci Franka v knize velice respektoval, ale kvalitu příběhového oblouku u žen povýšil na novou úroveň," pochvaluje si švédská herečka.

"Upřímně, je to zdaleka nejobtížnější věc, kterou jsem kdy ve svém životě udělal," doplnil Villeneuve. Celý proces ale bude opakovat ještě jednou, aby natočil i druhou část. Ta první zamíří do kin 18. prosince tohoto roku.