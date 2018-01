Seriál Černé zrcadlo zůstává temný, ale nabízí i happy end

Internetová streamovací televize Netflix vypustila na závěr loňského roku už čtvrtou (pod svou distribucí druhou) sérii původně britského seriálu Černé zrcadlo. Antologie epizod zasazených do blízké budoucnosti nastavuje opravdu mrazivé zrcadlo technologického vývoje a jeho negativního dopadu na lidstvo. Nová řada nabídla znovu pár skvostných dílů a kritici se shodují, že i přes jistou odlišnost jde znovu o kvalitní podívanou.

Nejvíce chvály sklidily epizody USS Callister a Hang The DJ. První si pohrává s nebezpečím, jaká nabízí virtuální svět v kombinaci se společensky trochu deviantními lidmi, kteří ho dokážou vytvořit. Druhá je zase trefnou alegorií na internetové seznamky jako Tinder, přičemž má jako jedna z mála pozitivní konec.

"Zatímco epizoda USS Callister je v této době nejvíce příhodná a vitální, tak epizoda Hang The DJ je nejsvěžejší a nejhumánnější," potvrdila Linda Holmesová z washingtonského National Public Radio, kterou nejvíce zaujaly právě tyto dva díly.

Už v minulé sérii se diváci dočkali pozitivní epizody San Junipero, což je pro seriál neobvyklé. A v nastolené filozofii pokračuje i nyní. Téměř v každém díle je alespoň nějaký aspekt nakonec kladný. To však kritikům příliš nevadí.

"Jak bylo v této sérii naznačováno, láska a lidskost jsou vlastnosti, které mohou přetrvat a je opravdu strhující, když se tak stane. Není to zrada vůči temnému tónu vyprávění, když se příležitostně do příběhu pustí občas světlo," komentovala Harriet Fitch Littleová z Financial Times.

Inspirace Orwellem zůstává

Podobně se vyjádřila i Roxanne Sanctová z internetového magazínu Little White Lies. "Čtvrtá série Černého zrcadla nabrala jiný tón, a zatímco některé epizody mohou působit jako neobvykle odlišné oproti těm z minulých sérií, tak seriál stále vzkvétá ve svém vyobrazení Orwellových nočních můr," je si jistá, že seriál si stále dokáže zachovat svou originální temně varující tvář.

Jisté nevyrovnanost mezi epizodami si ale všimnout lze. Příliš dobrých ohlasů nesklidil například díl Metalhead, který je natočen černobíle. Souhrnný dojem nicméně zůstává pozitivní. "Celkově je čtvrtá sezona Černého zrcadla mixem, kde najdeme opravdové drahokamy, ale i nepovedené kousky. Skvělou věcí na seriálu je ovšem fakt, že epizody si můžete pustit v jakémkoli pořadí," napsal ve své recenzi Dave Nemetz z webu TV Line.

Čtvrtou sérii Černého zrcadla vypustil Netflix 29. prosince. Nová řada se skládá z šesti epizod, jednu s názvem Arkangel dokonce režírovala známá herečka Jodie Fosterová. V díle USSA Callister se zase v jedné scéně krátce objevila další slavná herečka Kirsten Dunstová.