Snímek Bábovky podle bestselleru Třeštíkové diváci uvidí v září

Původní zpráva Původně měl film zamířit do kin, kvůli pandemii koronaviru ale nakonec vychází životopisný snímek Capone na internetu prostřednictvím služby video on demand.... více

Ambiciózní projekt

Tom Cruise spolupracuje s NASA. Chce natočit film ve vesmíru

Původní zpráva Tom Cruise a film ve vesmíru? Díky spolupráci se Space X Elona Muska a NASA se to možná za pár let stane skutečností. Nemělo by jít o pokračování špionážní... více