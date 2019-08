Špionážní drama Bez vědomí uvede festival v Torontu

České špionážní drama Bez vědomí z produkce HBO Europe uvede v mezinárodní premiéře Mezinárodní filmový festival v Torontu. Sdělila to mluvčí HBO Europe Pavla Brožková. Kanadský festival se koná od 5. do 15. září. První dvě epizody budou uvedeny v sekci Primetime. Šestidílné špionážní drama natočil režisér Ivan Zachariáš, který má za sebou úspěšnou Pustinu. První dva díly jeho nového seriálu zhlédli v české předpremiéře diváci letošního karlovarského festivalu.

Premiéra Bez vědomí, které se odehrává v období prudkých politických změn ve východním bloku v roce 1989, je naplánována na letošní podzim ve všech teritoriích HBO Europe, Nordic, Španělsko a Portugalsko, doplnila mluvčí. Produkce ji plánovala v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce.

Bez vědomí se odehrává v Československu a Londýně. Drama je natočené podle scénáře debutujícího Ondřeje Gabriela. V hlavní roli se představí Tatiana Pauhofová, v mezinárodním obsazení se představí Hattie Morahanová a David Nykl, z českých a slovenských herců pak Martin Myšička, Martin Hofmann, Jan Vlasák, Kristýna Podzimková, Lenka Vlasáková, Petr Lněnička a Martin Huba.

Seriál vypráví příběh Marie a jejího manžela, disidenta Viktora, kteří opustili komunistické Československo před 12 lety. V roce 1989 změna visí ve vzduchu, pár využívá amnestie a vrací se do rodné země. Ale hned po jejich příjezdu se stane něco nečekaného a Marie se ocitne v nemocnici, v bez vědomí. Když se probere, zjistí, že její manžel zmizel. Zdá se, že nikdo o něm nic neví. V zemi, která Viktora stále považuje za nepřítele, v zemi, které Marie již dávno nerozumí, a která nerozumí jí, je vystavena největší životní výzvě.

"Jsme nesmírně potěšeni, že tým torontského festivalu odhalil mezinárodní kvality a aktuálnost špionážního dramatu Bez vědomí, a máme velkou radost, že se do Toronta vracíme s další českou sérií," uvedl Antony Root za produkci HBO Europe. "O příběhy ze střední Evropy je nyní obecně velký zájem, což je naprosto oprávněné. Ten náš je navíc vyprávěn z nečekané perspektivy ženy, která je proti své vůli lapena do sítě tajných služeb, což do známého tématu přineslo velmi svěží vítr. Už se nemůžeme dočkat, až jejímu kouzlu podlehnou i jiní než čeští diváci," doplnil.