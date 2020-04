Star Trek: Kapitán Lorca není kopie Kirka ani Picarda

Legendární Star Trek je zpět! Noví hrdinové, nová vesmírná loď a nové mise přilétají na vlně stejných vznešených idejí a naděje v lepší budoucnost, které už inspirovaly celou generaci snílků a vizionářů. Jedním z nových hrdinů seriálu je coby kapitán lodi USS Discovery geniální vojenský stratég Gabriel Lorca v podání Jasona Isaacse, kterého diváci znají především z potterovské ságy díky roli Luciuse Malfoye.

V jaké časové linii probíhá Star Trek: Discovery ve vztahu k předchozím sériím?

Náš příběh se odehrává deset let před původním seriálem s Kirkem a Spockem. Spojená federace planet nedosáhla tak pokojné filozofie, na kterou jsme byli zvyklí. Jedná se o neklidné časy plné konfliktů. A ty jsou jak vnější, tak i vnitřní, přímo na lodi.

Co mohou fanoušci seriálu Star Trek očekávat?

Doufám, že přijde celá řada nových fanoušků. Další generace lidí, kteří o Star Treku nikdy neslyšeli a kteří si novou sérii přijdou užít. Lidé, kteří sledují a milují Star Trek, třeba již padesát let, by měli vědět, že novou sérii tvořili fanoušci jako oni. Nadšenci posedlí celým příběhem a jeho historií, a zároveň odvážní dostatečně na to, aby vytvořili nový příběh a novou éru. Doufejme, že se to bude líbit nováčkům i původním fanouškům.

Co nadchne fanoušky Star Trek v nové show?

Každá série Star Treku má spoustu nových překvapení. V této nás čeká několik předzvěstí. Jsou zde i náznaky toho, co by mohlo nastat v budoucnu, ale většinou diváky překvapí hlavně skvělé a propojené příběhy.

Kdo je kapitán Gabriel Lorca?

Kapitál Lorca je skvělý válečný vůdce. Neznamená to ale, že je jemný a přívětivý. Je mnohem méně sentimentální než předchozí kapitáni.

V čem je jiná role kapitána Lorcy od vašich ostatních rolí?

Každá práce, kterou dělám, je zbrusu nová. Každou postavu se snažím vymyslet od nuly, s vlastní historií a individuálními potřebami. Tento muž je výjimečný, a navíc jsem se dříve s mezigalaktickým konfliktem nesetkal.

Odkud jste čerpal inspiraci při formování kapitána Lorcy?

Ve své době jsem trénoval se spoustou vojáků. Měl jsem to štěstí a privilegium cvičit s americkými a britskými vojáky. Určitě od každého jsem si něco vzal, včetně přízvuku. Lorca je z jihu, odkud pocházelo mnoho skvělých amerických válečníků a kde je většina výcvikových zařízení v Americe. Ale hlavně si myslím, že mě inspirovali scenáristé a příběh, o kterém jsem věděl, že kapitána čeká. Tady jsem začal stavět.

Je Lorca podobný spíše Kirkovi nebo Picardovi?

Kdybych si myslel, že Lorca se s jedním z velkolepých kapitánů určitým způsobem překrývá, roli bych nevzal. Je to nová a originální postava, s vlastními potřebami i problémy.

Jaká je vaše oblíbená Star Trek epizoda?

Tu, kterou jsem miloval, byla "Kam se dosud člověk nevydal", což je o Kirkovu nejlepším kamarádovi, který má najednou síly božských rozměrů. Levituje šálek kávy - já jsem strávil alespoň půlku dětství cvičením levitace.

A co vaše oblíbená fráze ze seriálu?

Druhý den jsem měl možnost říct "Energize!" - nejdříve jsem si slova ve scénáři nevšiml, ale když jsem ho vyslovil, ucítil jsem obrovskou vlnu energie. Rozhlédl jsem se okolo sebe, abych zjistil, zda i ostatní sdílejí mé nadšení. ...byl jsem sice jediný, ale pokaždé mě tato fráze něčím nabije.

Jaké to je, pracovat na legendární sérii, jako je Star Trek?

Vyrostl jsem při sledování Star Treku. Když jsem seděl s bratry na gauči v obýváku, pokaždé jsme se hádali o to, jaký kanál zrovna poběží. Pokaždé, kromě chvíle, kdy vysílali Star Trek. Loď s jakousi rezonancí mého života, rozhodně mého celého dětství.

Jason Isaacs Anglický herec a producent se narodil 6. června 1963 v Liverpoolu. Upozornil na sebe rolí Luciuse Malfoye ve filmové sérii s Harrym Potterem. Zahrál si ve filmech Patriot, Ztratili jsme Stalina a v seriálech Ztracená archa, Procitnutí, Bratrství, Star Trek: Discovery nebo OA. Je židovského původu a jeho rodiče nyní žijí v Izraeli. Jako mladý zažil šikanu. Říká, že to ho teď inspiruje, když hraje nějakého zloducha. Sám sebe popisuje jako židovského muže, na jehož životě není takřka nic židovského. Je ženatý a má dvě dcery.

