Startuje platforma České kino. Chce nabídnout všechny české filmy na jednom místě

Alternativa ke streamovacím službám, jako je Netflix, HBO nebo Voyo, ale především konkurence nelegálnímu stahování. A také ambice stát se úplným archivem české kinematografie a vzdělávací platformou. To je nový projekt České kino, který včera spustili investor Karel Krčmář s producentem a režisérem Milošem Šmídmajerem.

Když režisér Miloš Šmídmajer viděl údaje o tom, kolik lidí si nelegálně stáhlo jeho film Probudím se včera (2012), zhrozil se. Bylo to asi 850 tisíc uživatelů! Jeho ženu v tu chvíli prý napadlo, že by měl založit nějaký portál, kde by měli lidé možnost stahovat si české filmy, ale za peníze. Chytl se toho jeho syn Pavel a domluvil se s Karlem Krčmářem, zakladatelem technologických společností M2M Communication a Miotiq, který se rozhodl nový portál podpořit finančně (v jednotkách milionů) i technologicky. A tak vznikla SVOD platforma České kino, kterou 5. prosince slavnostně spustila jejich společnost Centrum českých filmů. Představení platformy proběhlo symbolicky v budově Rybárny na Kampě, kde se kdysi natáčela legendární komedie Jak utopit doktora Mráčka (dnes zde sídlí Skautský institut).

České kino funguje podobně jako velké streamovací platformy - za měsíční poplatek, který nyní činí 99 korun (od února by to mělo být pak 129 korun), dostane uživatel neomezený přístup k obsahu portálu. Na něm je v současné době k dispozici 650 českých filmů, každý měsíc by ale měly přibývat další. Do konce ledna by jich mělo být podle Šmídmajera osm stovek. Ambicí je obsáhnout postupně celou československou a českou kinematografii od pohádek přes seriály až po celovečerní filmy a stát se archivem i encyklopedií českého filmu. "Do tří let chceme být prvním místem, kam návštěvník přijde za českým filmem, do pěti let pak komplexní encyklopedií," tvrdí Šmídmajer a po vzoru Rudolfa Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková dodává: "Nechceme diváky ohromovat, ale dojímat."

Projekt nemá přímo konkurovat službám, jako je Voyo, Netflix nebo Disney+, například nové filmy se na něm často objeví až se zpožděním poté, co jim vyprší exkluzivní licence s jinými streamovacími službami. Autoři přiznávají, že se spokojí s tím, když budou až druhou platformou v domácnosti. Na rozdíl od velkých služeb chce České kino obsáhnout i nekomerční snímky, které mohou využívat například studenti filmových škol ke studijním účelům. Autoři se spuštěním portálu přiznaně vymezují proti stránkám nabízejícím stahování obsahu, jako je např. ulož.to, v čemž je na slavnostní představení projektu přišel podpořit i herec Jiří Mádl. Za grafickou koncepcí portálu stojí Niké Papadopulosová (StarDance, Vyprávěj).

Vedle archivu české kinematografie bude České kino nabízet i původní obsah, jako jsou rozhovory s herci, filmy o filmu nebo pořady tipu Filmové políčko, v němž Marek Mičke přibližuje dnešní podobu lokací, kde se natáčely české filmy. Vedle zmiňované Rybárny na Kampě vezme diváky například do Hoštic, kde vznikaly Troškovy filmy Slunce, seno... V pořadu Síň slávy českého filmu bude portál postupně představovat významné osobnosti české kinematografie. Seriál startuje s Jiřím Lábusem, následovat bude Daniela Kolářová. Vedle toho bude i prostor pro odborné debaty historiků, sociologů nebo filmových vědců v rámci allenovsky nazvaného pořadu Všechno, co jste chtěli vidět o filmu, ale báli jste se zeptat.

Uživatelé si mohou vytvářet vlastní knihovny oblíbených filmů a pořadů, pro děti je připravena možnost uzamčených profilů, které spravují jejich rodiče: "Chceme rodičům umožnit, aby vedle amerických pohádek, kterých je všude přehršel, mohli dětem pouštět také poetické české pohádky z českého prostředí. Je bohužel smutnou skutečností, že řada dnešních dětí již nezná Pata a Mata nebo Hurvínka," říká Šmídmajer.

Kdyby České kino v prvním roce získalo deset tisíc předplatitelů, bude to Krčmář považovat za úspěch. Přiznává také, že pokud bude projekt úspěšný, chtěl by s ním v budoucnu expandovat i na Slovensko. Nejdříve si však musí najít cestu ke všem důležitým producentům a distributorům. Zatímco například Bontonfilm nebo Bioscop se nadšeně zapojili ihned, s Národním filmovým archivem dle autorů probíhaly "dlouhé námluvy" a do České televize si projekt cestu teprve hledá.