Stranger Things 3 nás zahltí nostalgií, příběh bude pokulhávat

Už ve čtvrtek 4. července vypustí internetová televize Netflix novou, třetí řadu svého populárního sci-fi seriálu Stranger Things. První kritiky už jsou na světě, a i přes vysoké procento kladných recenzí se z komentářů jednotlivých serverů nelze zbavit dojmu, že o bezchybnou sérii rozhodně nepůjde...

Parta odvážných dětí milující sci-fi a bojující proti hrůzám v městečku Hawkins v Indianě už vyrostla. Jsou z nich adolescenti, a tak se do popředí jejich životních příběhů více tlačí láska. To už místy šlo pozorovat ve druhé sezoně.

Hlavní stránkou seriálu nicméně bylo hrdinství dětí a spousta odkazů na 80. léta. Mocná nostalgie na minulost údajně hraje prim i v nové řadě. "Třetí série balancuje mezi přirozeným humorem a okouzlující nostalgií prostřednictvím sympatických postav, jež bojují proti nepředstavitelným hrůzám," zhodnotil server Observer.

"Přesto to působí, jako by se to až příliš moc opíralo o svou minulost, aby to mohlo ospravedlnit svou přítomnost," dodal Observer. Narážel na patrně poněkud nesourodý příběh, který je až moc zamotaný.

Například britský The Telegraph mluví o úmorné a předvídatelné sérii. A není sám. "Využívá to velké letní nálady a pořádné nostalgie se spoustou zábavných odkazů. Příběh je ale příliš komplikovaný a až moc rozptýlený," přidává se k nespokojenosti Paste Magazine.

Naopak zcela pozitivně viděli novou sérii třeba na serveru IndieWire: "Zdvojnásobením příběhů různých vztahů přináší třetí sezona Stranger Things další okouzlující, hlubší, než se předpokládalo a všehovšudy příjemnou zábavnou kapitolu."

Z prozatímních 27 recenzí na agregátoru recenzí Rotten Tomatoes má Stranger Things 3 velice dobrých 93 procent s průměrnou známkou 7,95. U takzvaných top kritiků je známka už podstatně nižší - 6,95. Zdá se tedy, že úplná trefa do černého to ze strany bratrů Dufferových (tvůrci seriálu) nebude, nicméně na uspokojení fanoušků by to určitě mělo stačit.