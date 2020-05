Studio Pixar vydalo krátký film, kde je hlavní postavou gay

Animované studio Pixar učinilo další krok směrem k plnohodnotné reprezentaci svých postav. Komunitu LGBTQ potěší svým novým přírůstkem na poli krátkometrážních animovaných filmů. Devítiminutový snímek Out je jedním ze sedmi v rámci programu SparkShorts, v němž se studio snaží prozkoumat nové techniky vyprávění a experimentovat s produkčními postupy.

"Prostě se jim podívej do očí a řekni: 'Mami, tati, tohle je můj přítel Manuel,'" říká v teaseru na Out postava jménem Greg, která v ruce drží zarámovanou fotku se svým protějškem. Film je od pátku k dispozici předplatitelům streamovací platformy Disney+. U nás je služba zatím nedostupná, měla by dorazit koncem roku nebo začátkem toho příštího.

V příběhu se hlavní postava Greg připravuje na návštěvu svých rodičů, kterým chce sdělit, že je v milostném vztahu s mužem. Jak tomu obvykle u pixarovek bývá, do osudu nakonec zasáhne kouzlo, díky kterému si Greg vymění tělo se svým psem. Dočasné žití ve zvířecím těle mu pak má dát životní lekci o tom, být sám sebou.

"Out představuje divákům Grega, který se chystá přestěhovat do nejmenovaného města s Manuelem. Gregův běžný den v životě je plný rodiny, lásky a jeho psího mazlíčka, přesto má ale jedno tajemství," popisuje film na webových stránkách Pixaru prezident společnosti Jim Morris.

Snímek si za svůj originální narativ vysloužil pochvalu od několika LGBTQ organizací. "Během posledních let se staly LGBTQ postavy a jejich příběhy v zábavním prostoru pro děti a rodinu běžné. Byť s malými kontroverzemi, zato s velkou oslavou ze strany LGBTQ rodin s dětmi, které touží vidět, jak jsou zastoupeny. Out zvedl laťku ještě výše, neboť je začleněn v programu pro děti a rodinu," citoval server NY Times Jeremyho Blacklowa, ředitele neziskové organizace Glaad, která se snaží prosazovat LGBTQ komunitu v zábavním mediálním sektoru.

LGBTQ osvěta napříč Disneyho obsahem

Studio Disney, pod nějž Pixar spadá, tak pokračuje v nastoleném trendu a dává genderovým minoritám více a více prostoru. V březnu třeba jiná, celovečerní pixarovka Frčíme obsahovala pasáž, kde jedna z vedlejších ženských postav řekla, že už se těší domů za svou manželkou. Kvůli tomu byl film zakázán v některých zemích Blízkého východu.

Už v roce 2017 byla pak v hrané verzi pohádky Kráska a zvíře postava LeFou vyobrazena jako gay a fanoušci volají po tom, aby princezna Elsa z Ledového království byla lesba. Pár náznaků toho, že by se studio skutečně mohlo tímto směrem ve vývoji populární princezny vydat, druhý díl ukázal.

A přirozeně to nejsou pouze pohádky, kde se gayové a lesby dostávají na stříbrné plátno. Loňský hit a vůbec nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame obsahoval scénu, kde se muž na skupinové terapii vyzpovídal z toho, jak se vyrovnává ze ztráty svého manžela. V posledních Star Wars: Vzestup Skywalkera pak je v pozadí jedné scény vidět polibek mezi ženami. Tuto pasáž například vystřihli v Singapuru.