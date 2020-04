Světové festivaly promítnou na YouTube zdarma dvě desítky snímků

Více než dvacet filmových festivalů z celého světa, z nichž řada musela kvůli pandemii zrušit své letošní ročníky, bude v rámci společného projektu na síti YouTube deset dní promítat filmy zdarma. Vedle festivalů v Cannes či New Yorku se do projektu We Are One: A Global Film Festival (Jsme jeden: Světový filmový festival) zapojil i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který v úterý oznámil, že na letošek plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok v červenci.

Desetidenní světový festival začne 29. května a milovníci filmů budou mít až do 7. června možnost zhlédnout na YouTube přes dvě desítky snímků, které vybrali organizátoři přehlídek v Berlíně, Cannes, Benátkách, Sundance, Tokiu, New Yorku, Sarajevu, Londýně či Torontu.

Promítat se budou celovečerní hrané filmy, dokumenty, krátkometrážní snímky či virtuální diskuze. Konkrétní program zatím znám není. Podle agentur Reuters a AP se ale nedá očekávat, že by se na YouTube objevily filmy prominentních režisérů, které měly slavit na zrušených festivalech své premiéry.

Peníze, které se podaří během virtuálního festivalu vybrat, poputují na pomoc v boji s covidem-19, uvedli pořadatelé.

Do projektu se zapojil také filmový festival v Karlových Varech. Jeho 55. ročník se měl konat od 3. do 11. července. Kvůli pandemii a s ní spojeným omezením jej chtěli pořadatelé původně přesunout na náhradní termín, v úterý ale oznámili, že se rozhodli přehlídku letos neuspořádat. Festival se uskuteční až příští rok od 2. do 10. července.

Zatímco například americký festival Sundance či festival v Berlíně se na počátku tohoto roku konaly ještě bez omezení, začaly s šířením koronaviru SARS-CoV-2 po světě filmové festivaly postupně přesouvat, omezovat a nakonec i rušit své letošní ročníky. V polovině dubna oznámil festival v Cannes, že se letos nebude konat "v původní podobě". Otazníky visí také nad festivaly v Benátkách a Torontu, které by se měly konat v září.