Tenkrát v Hollywoodu jako minisérie? Tarantino nad tím prý uvažuje

Režisér Quentin Tarantino, jehož nejnovější snímek Tenkrát v Hollywoodu stále běží v kinech, si pohrává s myšlenkou, že by v budoucnu mohl z filmu udělat minisérii. Vychází to z nepublikované odpovědi Brada Pitta, který dělal rozhovor s novinářem z The New York Times. Ten se s tím podělil na svém twitteru.

Začátkem roku vyšlo najevo, že Tarantino společně se svým střihačem Fredem Raskinem plánuje vytvořit pro Netflix čtyřdílnou sérii Osmi hrozných. Snímek, který už tak měl délku 168 minut, hodlá rozšířit o dalších 20 minut. I s pomocí dosud nezveřejněných záběrů tak z filmu udělá seriál.

"Pomyslel jsem si, že by to mohlo být opravdu zajímavé. Film už existuje jako film, ale kdybych mohl využít všechen materiál, který jsme natočili, a pokud by to šlo seskládat dohromady do formy jednotlivých epizod, tak by to za pokus stálo," řekl Tarantino pro Slashfilm.

A podle všeho si s touhle myšlenkou pohrává i u Tenkrát v Hollywoodu, který má podobnou délku jako Osm hrozných. Prozradil to Brad Pitt, který si ve filmu zahrál kaskadéra Cliffa Bootha. "Ano, mluvil o tom. Je to docela vzrušující nápad. V sérii můžete strávit více času s postavami a příběhem a můžete prozkoumávat úhly, které se vám do filmu nevejdou," řekl Pitt.

Materiálu, který byl nakonec vystřižen a do konečné podoby filmu se nevešel, má Tarantino jistě dost. Naznačil to i samotný herec Damon Herriman, který ztvárnil Charlese Mansona, jenž se mihne pouze v jedné krátké scéně. Podle jeho slov toho přitom natočil více. Podle informací Collideru byl z filmu nakonec vystřižen také Tim Roth, jenž s Tarantinem často spolupracuje, nebo také James Marsden, který si měl zahrát Burta Reynoldse.