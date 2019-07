Thor dostane čtvrtý díl. Vrací se oblíbený režisér

Zatímco zestárlý Captain America předal štít svému následníkovi a Iron Man zemřel heroickou smrtí, tak Thor, který události v Avengers: Endgame přežil, dostal oficiálně od Marvelu pokračování. Režisér třetího dílu Thor: Ragnarok, Taika Waititi, natočí také čtvrtý díl s bohem hromu, jehož ztělesňuje Chris Hemsworth. Zprávu přinesl server The Hollywood Reporter.

Waititiho nadcházejícím projektem měla být adaptace japonské mangy Akira, která měla zamířit do kin v květnu 2021. Režisér už dokonce hledal vhodné herce do obsazení dětského sci-fi. Obavy studia Warner Bros. z nepříliš oslnivého scénáře však produkci neustále brzdilo, až se nakonec Akira odložila na neurčito.

Toho využili v Marvelu a rychle se s oblíbencem fanoušků Waititim dohodli na pokračování příběhu Thora. Ragnarok, v němž si záporačku Hellu, sestru Thora, zahrála Cate Blanchettová, sklidil v roce 2017 velký úspěch (celosvětově vydělal 854 milionů dolarů), a tak se šéf filmové divize Marvelu Kevin Feige rozhodl, že s tímto superhrdinou ještě neskončí.

Z Thora to tak dělá nejdéle sloužícího superhrdinu v marvelovkách. Jak Iron Man, tak i Captain America dostali svou trilogii, a tím se jejich příběhy společně s filmy Avengers uzavřely. Předpokládalo se, že stejný osud potká také Thora, který by tak uvolnil prostor nové nastupující generaci Avengers kolem Captain Marvel, Doctora Strange či Black Panthera.

Jaký název čtvrtý díl Thora ponese a kdy bude mít film premiéru, zatím není známo. Jisté je jen to, že scénář i režii obstará Waititi a do hlavní role se vrátí Hemsworth. Nicméně v sobotu bude mít Marvel svůj panel na Comic-Conu v kalifornském San Diegu, kde fanouškům odhalí veškeré své plány pro připravované filmy v nadcházejících letech. Je tak dost možné, že mimo jiné odhalí další informace o novém Thorovi.

Podle dosavadních informací je zatím jisté, že svůj film dostane Black Widow, kde natáčení už začalo, a pokračování svých příběhů se dočkají také Doctor Strange a Black Panther. Dále by měl Marvel v sobotu odhalit také novou týmovku The Eternals, kde by si jednu z postav měla zahrát Angelina Jolieová, a také představit nového superhrdinu Shang-Chi, který se specializuje na bojová umění.