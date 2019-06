Tipy na karlovarský festival: vítězové v Cannes či vražedné šaty

Už v pátek odstartuje 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který hned první den ozdobí svou návštěvou americká herečka Julianne Mooreová. Ta se svým manželem a režisérem Bartem Freundlichem uvede své nové drama Po svatbě. Nabídka festivalu je ale samozřejmě mnohem bohatší. Vybrali jsme sedm zajímavých filmů, které by jistě stály za zhlédnutí, budete-li se v následujících dnech ve Varech zdržovat.

Apollo 11

V loňském roce se talentovaný režisér Damien Chazelle vytáhl s Prvním člověkem, který byl jakousi psychologickou studií do nitra Neila Armstronga a zároveň jistou ukázkou toho, jak Američané plánovali ambiciózní, leč docela šílený plán. Dokument Todda Douglase Millera se bude rovněž zabývat přistáním na Měsíci, přičemž použije hromadu archivních záběrů včetně těch nedávno nově objevených. Zajímavostí je, že v dokumentu není žádné komentování třetí osobou, prožitek diváka tak dosahuje maximální autentičnosti.

Bílý bílý den

Skandinávskou kinematografii bude letos zastupovat drama teprve 34letého režiséra Hlynura Pálmasona (Zimní bratři). Půjde o příběh bývalého policisty Ingimundura, jemuž zemřela žena. Místo truchlení se však dozví, že vedla tajný život. Nuceně se tak bude muset vrátit ke své práci, aby zjistil, jestli mu byla nevěrná. "Vizuálně pohlcující a emocionálně naplňující," hodnotil snímek časopis Screen International.

Co uděláš, až svět vzplane?

Další dokumentární snímek, který hned čtyřmi různými cenami ocenila porota na festivalu v Benátkách. Italský režisér Roberto Minervini nabízí blízký pohled do světa Afroameričanů. Rozebírá koncepty rasové identity a sociálního postavení. Ústředními postavami jsou matka Judy a její dva synové Titus a Ronaldo, kteří si začínají uvědomovat, že po setmění to v jejich čtvrti není pro ně bezpečné...

Mrtví neumírají

Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swintonová nebo Steve Buscemi. Režisér Jim Jarmusch (Mimo zákon, Zlomené květiny) spojil dohromady několik výrazných hereckých jmen a natočil zombie komedii. Ohlasy ze zahraničí zatím nejsou příliš nadšené, přesto nelze film už jen kvůli sympatickému traileru z našeho výběru vynechat.

Neviditelný život Eurídice Gusmãové

Vedlejší sekci na nedávném festivalu v Cannes zvanou "Un Certain Regard" založenou kvůli finanční pomoci pro distribuci francouzských snímků letos ovládl melodramatický snímek Neviditelný život Eurídice Gusmãové. Vypráví příběh dvou mladých sester, které žijí v padesátých letech v Riu de Janeiru. Obě mají velké sny, nedají však bez sebe ani ránu. Pro dosažení svých tužeb, které jsou natolik rozdílné, je však odloučení nutné...

Parazit

Žánrový mix, kde se mísí drama, komedie nebo thriller, jihokorejského filmaře Joon-ho Bong (Okja) sklidil v Cannes největší ovace a vyhrál Zlatou palmu. Černohumorná satira o střetu mezi chudou a bohatou rodinou bude jistě patřit k tomu nejočekávanějšímu také ve Varech. "Podle mnohých ohlasů se snímek stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction," láká český distributor Aerofilms.

Takové krásné šaty

Začíná to koupi "obyčejných" šatů, končí živoucí noční můrou. Jistá Sheila Woolchapelová ani zdaleka netuší, co ji čeká, až si poprvé vyzývavé, leč nádherné červené šaty poprvé na sebe oblékne. Britský režisér Peter Strickland proslul opravdu znepokojivými filmy (Pestrobarvec petrklíčový) a jeho hororová novinka, zdá se, nebude výjimkou. "Hypnotické a báječné - vyrovnává se to (Davidu) Lynchovi a (Dariu) Argentovi," zhodnotil ve své recenzi server Indiewire.