Tobey Maguire slaví narozeniny. Ve kterých filmech zazářil?

Přirozená skromnost a upřímnost obyčejného chlapce. Zhruba to si člověk při pohledu na Tobeyho Maguireho představí. Přitom jeho otec strávil dva roky ve vězení za pokus o vyloupení banky. Někdejší představitel Spider-Mana už každopádně dávno není tím mladým chlapcem vyvolávající nevinnost a dobro. Dnes je mu 44 let. Při této příležitosti jsme z jeho filmografie vybrali kvartet snímků, které stojí za to vidět.

Městečko Pleasantville (1998)

David (Maguire) je celý život fanouškem jednoho sitcomu z padesátých let, ve kterém mezi postavami v maloměstě panuje totální idylka. Co se však začne dít, když se společně se svou sestrou Jennifer (Reese Witherspoonová) rázem v onom seriálu opravdu octne? Černobílé postavičky se začnou vybarvovat, protože Davidova sestra se i přes jeho varování nechová podle zajetých pravidel...

Pod povrchem ale Městečko Pleasantville skrývá mnohem více než jen průser v podobě narušování seriálových dogmat. Hluboký příběh o lásce či přátelství zabalil režisér Gary Ross do opravdu originálního scénáře.

Pravidla moštárny (1999)

Příběh o sirotkovi Homerovi, co měl srdce ze zlata, zná celý svět. Kniha Johna Irvinga patří k základním dílům americké literatury 20. století. Na filmové plátno ji převedl švédský režisér Lasse Hallström (Čokoláda, Lov lososů v Jemenu), a i když se příběh odehrává v mnohem kratším časovém rozpětí, tak i tento adaptovaný scénář chytne diváka za srdce.

Velkou zásluhu na tom mají výkony Maguireho, Charlize Theronové či Michaela Cainea, ale také dojemný soundtrack Rachel Portmanové.

Trilogie Spider-Man (2002 - 2007)

Vyjma mutantích X-Menů to byl Maguire, kdo jako Spider-Man odstartoval v Hollywoodu éru komiksových filmů, jež už řadu let v kinech drancují kapsy nenasytných fanoušků. Trilogie jeho verze Spider-Mana (po něm si "pavoučího muže" zahrál ještě Andrew Garfield a aktuálně ho v marvelovkách zosobňuje Tom Holland) nám nabídla pravý zrod hrdiny, jeho bolestnou ztrátu strýčka Bena nebo romanci s Mary Jane (Kirsten Dunstová).

Zejména druhý díl, v němž byl hlavním padouchem Doctor Octopus (Alfred Molina) se režisérovi Samu Raimimu opravdu povedl. Dnes už Maguireův Spider-Man, který ho definitivně dostal do popředí zájmu veřejnosti, působí spíše jako nostalgická vzpomínka na dobu, kdy ještě nebyly komiksovky vzájemně propojené v jednom společném světě.

Velký Gatsby (2013)

Leonardo DiCaprio si během své herecké kariéry stihl zahrát už několik významných postav, ať už z opravdové historie (Howard Hughes, Jordan Belfort) či z ze světové literatury (Romeo, Gatsby). V době vypuštění Velkého Gatsbyho už byla veřejnost hodně na trní a čekala, kdy už se konečně dočká svého prvního Oscara. Ten přišel až o dva roky později, nicméně i ve filmu Baze Luhrmanna (Moulin Rouge) prokázal DiCaprio pozoruhodný talent.

Jeho smutný příběh o nenaplněném americkém snu stejně jako v knize Francise Scotta Fitzgeralda retrospektivně na základě svých vzpomínek vypráví Nick (Maguire). Jako zaujatý pozorovatel, který je fascinován postavou Gatsbyho, zapadl rodák z Kalifornie po bok DiCapria a Carey Mulliganové (Daisy) dokonale.