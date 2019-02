Tvářemi letošního Febia budou Bohdalová a režisér August

Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest bylo dosud zahrnuto 156 filmů, z nichž mnohé budou mít premiéru. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, českým herečka Jiřina Bohdalová. Novinářům to řekli organizátoři akce. Festival, za kterým stojí jako pořadatel režisér a zakladatel společnosti Febio Fero Fenič, vyrostl ze skromných začátků do akce, kterou ročně navštíví přes 60 tisíc filmových fanoušků, jeden čas to bylo i 100. tisíc. První ročník se odehrál v prosinci 1993. Letošní 26. ročník festivalu se bude konat od 21. do 29. března v Praze a od 1. do 18. dubna v regionech.

Festival Febiofest je podle Feniče nejrozsáhlejším festivalem v ČR, co se týká počtu filmových projekcí, a jen v Praze se budou snímky promítat v 17 kinosálech. Vstupné na jednotlivá představení bude stát tradičně 99 korun, což je asi polovina oproti běžné ceně lístků v pražském multiplexu. Návštěvníci budou mít i možnost zakoupit si diváckou akreditaci na tři (699 korun), pět (999 korun) či devět dnů (1699 korun).

Zahraničním hostem letos bude dánský filmový režisér Bille August, který za svůj snímek Pelle Dobyvatel dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Na Febiofestu se bude promítat pět jeho filmů. Českým hostem bude herečka Jiřina Bohdalová. Oba hosté dostanou na festivalu čestné ocenění Kristián.

Festival uvede široký výběr filmů od nových celovečerních přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak bude pro diváky možná jedinou možností je vidět v ČR na velkém plátně letos na jaře, uvedli organizátoři.

Promítat se letos bude v pražských multikinech Cinestar Anděl, Cinestar Černý Most, NFA Ponrepo a v Městské knihovně. V regionech pak například v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Berouně, Pardubicích, Jihlavě, Ostravě, Mikulově, Kladně, Liberci, Děčíně, Olomouci, Uherském Hradišti, Chomutově či Zlíně.

V nové sekci Classics se představí zrestaurovaná a digitalizovaná klasická díla světové kinematografie. Diváci tak budou moci zhlédnout například 50 let starý film Bazén s Romy Schneiderovou a Alainem Delonem či režisérskou verzi hororu Williama Friedkina, Vymítač ďábla.

Do programu dokumentární sekce je zahrnuto deset filmů. Mezi nimi například projekce dokumentárního snímku režiséra Pána prstenů Petera Jacksona Nikdy nezestárnou. Je složen z remasterovaných původních záběrů zachycujících první světovou válku pohledem běžných lidí a vojáků.

V sekci Central Park se představí filmy, které budou mít distribuční premiéry, komedie, historická dramata či herecké hvězdy. Promítat se bude například životopisné drama Bílá vrána režiséra a především herce Ralpha Fiennese o tanečníkovi a choreografovi Rudolfu Nurejevovi či americká kriminální romance Kdyby ulice Beale mohla mluvit od oscarového režiséra Barryho Jenkinse.

Na své si přijdou i gurmáni. Festival nabídne i filmy s kulinářskou tematikou, přičemž vybrané tři projekce budou po tři večery spojeny s večeří od známých šéfkuchařů. Cena filmově-kulinářského zážitku je 1190 korun.

V programu Febiofestu jsou v části Industry například panelové diskuse či workshopy určené filmovým profesionálům i zájemcům z řad veřejnosti.

Slavnostní zakončení včetně vyhlášení vítěze sekcí Nová Evropa, Amnesty International Febiofest Award či soutěže I ty jsi filmařem se uskuteční 28. března v Cinestar Anděl. Ještě do 20. února mohou lidé posílat do soutěže I ty jsi filmařem své filmové příspěvky a do 10. února se mohou hlásit jako kandidáti do poroty sekce Nová Evropa.