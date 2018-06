Úžasňákovi 2 jsou perfektním pokračováním, září malý Jack-Jack

Do našich kin sice Úžasňákovi 2 vstoupí až začátkem srpna, v USA se ale diváci dočkají už v polovině července. Na sociálních sítích už se objevily první krátké reakce ze světové novinářské premiéry v Los Angeles. A ty se shodují: jde o velmi vydařené pokračování, přičemž všechny scény si pro sebe krade ten nejmenší člen superhrdinské rodinky.

Dlouhých 14 let si museli fanoušci populárního animovaného filmu počkat na druhý díl. Studio Pixar společně s režisérem a scenáristou Bradem Birdem s pokračováním dlouho otáleli. Čekání se však podle všeho vyplatilo. Ohlasy na Twitteru po premiéře jsou vesměs všechny nadšené.

"Jsem šťastný, že mohu informovat, že Brad Bird nám přinesl fantastické pokračování Úžasňákových. Film jsem si zamiloval. A hudba Michaela Giacchina je jako vždy úžasná. Už se nemůžu dočkat, až to uvidím znovu," vysekl pochvalu režisérovi i skladateli Steven Weintraub, šéfredaktor serveru Collider.

So happy to report @BradBirdA113 delivered a fantastic sequel to 'The Incredibles'. Absolutely loved #Incredibles2 . And @m_giacchino score is, as always, awesome. Can't wait to see it again. pic.twitter.com/bPrU6HHicM

"Čekat na Úžasňákovy 2 se vyplatilo: skvělá akce, působivý vývoj postav a hodně zábavy - veškeré scény s Jack-Jackem jsou neskutečně legrační. Opravdu hodně srandy," popsal své dojmy David Daniel ze CNN.

A na chvále Jack-Jacka, nejmladšího člena zábavné rodinky, se shoduje i mnoho dalších. "Zábavné dobrodružství, ale není to na stejné úrovni jako jednička," podotýká sice Peter Sciretta ze slashfilm.com, ale zároveň dodává: "Jack-Jack a Edna si film ukradli pro sebe. Prosím, řekněte mi, že udělají krátký film o tom, jak Edna hlídá Jack-Jacka."

Scott Menzel z weliveentertainment.com se "one man show" ze strany malého superdítěte ani moc nedivil. "Řeknu, že Jack-Jack si film ukradl pro sebe, ale to se dalo očekávat," napsal na svůj Twitter.

Nadšením sršel i Chris E. Hayner, editor webu haynerwords.com. Ten až na malou výtku pochválil víceméně vše. "Právě jsem přišel z Úžasňákových 2. Od jedničky se to zlepšilo prakticky ve všem. Vizuální stránka je ohromující, postavy fantastické a dobrodružství je pořádná nálož. Příběh je trochu předvídatelný, ale tahle jízda mě uspokojila," napsal.

Just walked out of #Incredibles2. It improves on practically everything from the original. Its visual style is stunning to look at, the characters are fantastic, and the adventure is a blast.



There's a little bit of predictability in the story, but I was so down for this ride. pic.twitter.com/O1KJyqVg2i