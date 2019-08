V 79 letech zemřel herec Peter Fonda. Trpěl rakovinou plic

Ve věku 79 let zemřel v pátek v Los Angeles americký herec Peter Fonda, informoval podle agentury Reuters časopis People s odvoláním na hercovu rodinu. Fonda, známý především z kultovního snímku Bezstarostná jízda z roku 1969, trpěl rakovinou plic.

Fonda byl synem herce Henryho Fondy, bratrem herečky Jane Fondové a otcem herečky Bridget Fondové. Kromě dvou Zlatých glóbů měl na svém kontě i dvě nominace na Oscara, jednu za Bezstarostnou jízdu, druhou získal za snímek Uleeovo zlato z roku 1997.

Letos Fonda dostal cenu za celoživotní dílo na Mezinárodním filmovém festivalu Febiofest, kvůli zdravotním potížím ale do Prahy nedorazil.

Fonda měl v 60. letech blízko k hnutí hippies, experimentoval s různými drogami a účastnil se i protestů proti válce ve Vietnamu. Ideály květinových dětí se pak promítly i do jeho nejslavnějšího filmu a vrcholu kariéry - Bezstarostné jízdy, drogami napěchované motorkářské road movie.

Fonda v ní jako Kapitán Amerika putuje společně s "hipíkem" Billym v podání Dennise Hoppera (ten byl i režisérem filmu) Spojenými státy. Jízda zrcadlila atmosféru 60. let a dodnes rezonuje touhou po svobodě a nezávislosti.

Fonda se na filmu podílel i jako producent a spoluscenárista, za což byl nominován na Oscara. Jeho zkušenosti s LSD z té doby se odrazily v písni Beatles She Said She Said, kde John Lennon použil Fondovu větu "vím, jaké to je být mrtvý".