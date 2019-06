Víkendové návštěvnosti kin vévodí pokračování série X-Men

Dvanáctý díl filmové série X-Men s podtitulem Dark Phoenix je hned po uvedení v čele víkendové návštěvnosti českých kin. Snímek režiséra a scenáristy Simona Kinberga do 146 kin přilákal 21 500 diváků a vydělal přes 3,5 milionu korun. Také na druhé místě je novinka, americký rodinný film Psí poslání 2. Té ke stříbrné příčce stačilo něco přes 12 tisíc víkendových návštěvníků. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Unie filmových distributorů na svém webu.

Dosud vedoucí americká komedie Aladin režiséra Guye Ritchieho klesla na třetí místo. Příběh o pouličním zlodějíčkovi Aladinovi za tři týdny zaznamenal 67 500 diváků a tržby přes deset milionů korun. Čtvrtou příčku obsadil životopisný snímek z kariéry zpěváka a skladatele Eltona Johna Rocketman. Film režiséra Dextera Fletchera, který stojí i za úspěšným Bohemian Rhapsody, za dva týdny od premiéry vydělal 4,46 milionu korun.

Pátá skončila třetí část akční série John Wick. Zabiják John Wick v podání herce Keanua Reevese za měsíc zaznamenal 118 tisíc návštěvníků a tržby téměř 17,5 milionu korun.

Z českých filmů se v první dvacítce umístila na 13. místě komedie režiséra Martina Horského Ženy v běhu. Za 19 týdnů od premiéry má na kontě přes 1,25 milionu diváků. Tržby 190,2 milionu korun z ní dělají komerčně nejúspěšnější český film posledních let. Na 17. místě je animované Velké dobrodružství Čtyřlístku a 19. místo obsadila komedie Teroristka. Film režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou v hlavní roli za deset týdnů od premiéry vidělo 180 tisíc lidí.

Ve čtvrtek do českých kin dorazí pokračování série Muži v černém s podtitulem Globální hrozba, do které se však již nevrátili představitelé hlavních rolí Tommy Lee Jones a Will Smith, americká komedie Rodiče na tahu, maďarské drama Genesis a francouzská komedie Neviditelné.